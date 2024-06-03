ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買房先觀望？央行突襲式升息我該擔心嗎？

▲▼升息,房貸,購屋,新青安,租金,首購族。（圖／名緯廣告提供）

▲年輕首購族因有政府新青安優惠房貸護持，短時間內仍不需擔心升息造成的影響。

圖、文／名緯廣告提供

央行3月21日突襲式升息半碼，為自去年第二季以來首次升息，跌破各界眼鏡。房市趨勢專家李同榮認為，央行突然升息理由包括抗通膨、抑游資、降溫股市、防範房市甩尾上升，升幅雖然不大，但在萬物齊漲的年代，仍不容小覷升息疊加後的購屋壓力，以及房東因而將成本轉嫁到租金等後續效應。

升息「一碼」是0.25個百分點，半碼為0.125%，此次升息半碼後，以每千萬元房貸、貸款年限30年試算，房貸年利率足額反應後增為2.185%，每月應繳房貸增至3萬7894元，每月需約增加631元、每年多繳7572元。

升半碼看似房貸增加不多，但若相較於2022年反應升息前五大行庫的平均房貸利率1.378%、月付金額為3萬3930元，換算今次升息每月須多繳3964元、每年多繳4萬7568元，已超過2023年平均經常性薪資的4萬5496元，對於房貸族而言，壓力之重不言可喻。

所幸對於年輕首購族而言，因為有政府的新青安優惠房貸護持，短時間內仍不需擔心升息造成的影響，而這也是目前市場上普遍認為，此次央行突襲式升息對房市衝擊不大的原因。

目前新青安房貸利率最低為兩段式首兩年優惠利率1.565%，一段式則是1.775%，原公股銀行減收利息半碼續辦，政府補貼部分則是從原本1碼拉高到1碼半，補貼利率期限不變，一樣到2026年7月31日止。1千萬元貸款，若以40年的本息平均攤還，同樣條件本息平均攤還不到3萬元。

李同榮認為，央行此次升息幅度雖然不大，但先前的6度升息已累計調升3.5碼，加上目前房價處於歷史高檔，央行突襲式升息仍將可能造成住宅市場買氣降溫、商辦廠辦市場投資意願降低，對於仍在租屋的民眾而言，恐會面臨租金持續攀高的沉重壓力。

根據主計處資料顯示，房租指數3月即再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次，統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上，租金呈現持續上揚趨勢。

李同榮說，顯然租賃市場供需失衡，若利率再往上升，房東的持有成本一旦增加，就會帶來轉嫁效應，租金就會持續高漲，對年輕人又是一大打擊，而住宅首購者的負擔就在溫水煮青蛙的情況下，漸進式的往上增加，也會影響剛需市場購屋信心與買氣。

「對於購屋人來說，升息半碼看似不多，但長期來說也會成為一大壓力」，房仲業者指出，這將使得房貸族更要留預備金，特別是還有多間貸款要還款的買家，建議還是要保守以對，但對於自用買方來說，政府優惠房貸在過去多次升息後均有政策性補貼，已經申請優惠房貸的小資族不用擔心。

此外，新青安房貸雖然本次央行升息半碼部分將由政府補貼，但未來是否持續升息，且政策能否繼續補助，都還是未知之數，加上5年寬限期過後，恢復正常本息攤還後的金額將大增，即便是適用於新青安優惠政策的首購族，還是需要謹慎評估日後的每月還款壓力是否在可負擔範圍內。
 

關鍵字：升息房貸購屋新青安租金首購族

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房不如買股？　他買套房1年賺35萬稱「先洗洗睡」

AI股發威，台股近期開高走高，站穩2萬點，有網友上網PO文，自曝1年前入手230萬元的套房，今年成交265萬元，獲利都分給房仲和政府，先洗洗睡了，想問目前仁武澄德跟楠梓高大特區，哪區可入手？不料引來網友直言，今年1月買1張聯發科，5月賣掉都賺40萬元。

29分鐘前

搶攻杜拜最貴！「安縵杜拜」度假村2027開幕　俱樂部年費600萬

豪華酒店集團Aman宣布，將在阿聯酋開設首家複合式度假村酒店「安縵杜拜」，這也是超豪華品牌首次在中東亮相，要把精緻又頂級的服務帶到朱美拉2號的海濱地帶，以集團一貫的低調奢華和卓越品質設立中東地區的奢華旅遊體驗標竿，預計在2027年開幕，目前正在積極籌備建設。

1小時前

【廣編】與自然共生　遊走天地萬物的生活哲學

佳元當代美術館秉持著融合藝術與建築的初心，期盼透過藝術家的創意美感，表達對土地的敬意和讚頌，特意引進本次展覽主題『蘊 INCLUSION』，不只是與藝術家楊柏林的創作理念不謀而合，『inclusion』直譯包容性，更期盼透過展覽表現一種對自然、人文、萬物的包容與互相理解的精神。

1小時前

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　南二都年增雙雙突破45%

六都5月買賣移轉棟數出爐，月增17%、年增25%，延續去年下半年以來雙位年增表現。其中台中、高雄月增超過2成，表現亮眼，以年變化來看，則是南二都成績最佳，一舉成長超過4成。

2小時前

吹冷氣別手動調風量！　台電曝「遙控器1按鈕」又冷又省電

炎炎夏日，打開冷氣是度過難熬午後的不二法門，但是月底收到電費帳單也很心疼。有網友就發問，到底冷氣怎麼開，才能有效又省電？

2小時前

神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居」　在地房仲：有一點點...貴

戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」與藝人于美人當鄰居。在地房仲表示，該區生活機能佳，但非屬豪宅聚落，本次交易為2樓戶，成交單價130萬元有一點點偏高。

2小時前

40年公寓能買嗎？　內行曝「地段」是關鍵：沒電梯別選高樓層

買房堪稱人生中1項重大投資，因此有網友也考慮到預算問題，打算入手一間40年的老公寓，但他又擔心以後要換屋不好脫手，因此到臉書社團徵求網友的意見，大多數人認為雖然老屋狀況多，不過還是要看地點，還有結構穩不穩固，此外也有內行人建議，老公寓通常都沒有電梯，所以別買4、5樓，否則會更不好脫手。

2小時前

淡江大橋通車前先卡位 　業者：淡水、八里將迎來房價主升段

淡水長年來苦於交通壅塞問題，但長期處於2～3字頭的房價，卻也是淡水乃至對岸八里一帶房市發展的最大誘因。隨著區域最重要的聯外交通建設淡江大橋即將於明年完工，淡北快速道路也已正式動工，淡水房市最近正掀起一波通車前的卡位潮，業者樂觀預期，淡水房價即將迎來主升段，未來漲幅勢必「相當可觀」。

3小時前

新北第一環房價衝百萬　板橋之後誰接班？

買房抗通膨效應持續發威，在不買會更貴的預期心理下，近期幾乎陷入瘋狂的房市爆買潮，正陸續掀翻各地房價天花板。以新北第一環的永和與新店為例，因目前已有新案成交價分別站上9字頭與8字頭，都被看好有機會成功挑戰三位數房價，成為繼板橋之後下一個百萬單價的「超級蛋黃區」。

3小時前

住男友家的房子「該給房租嗎？」　網答案一面倒：要保障自己

在外面租屋都要付房租，但如果是認識的人，房租該怎麼給？一名女網友透露，今年準備要和男友同居，但住的房子是男友家的，水電費會由2人負責，但她好奇是不是應該要拿房租給男友爸媽？文章曝光，大部分網友都建議，「一定要給，不然也要表示心意」、「天下沒有白吃的午餐，建議還是要給！」

3小時前

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋..

前幾年被逼買房現在後悔了「超多..

台中房子「貴到誇張」他嘆不如北..

新竹房東只租2族群　他傻眼：簽..

永和地標「哈林旗艦店」悄歇業　..

「日本人最愛台灣景點」　年租金..

房市兩極化　台中首家建商喊：不..

廁所被拆成露天！　花蓮甜點名店..

暴力都更毀我家！　居民控北市府..

7、8個同事全上車　竹北工程師..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房不如買股？　他買套房1年賺..

搶攻杜拜最貴！「安缦杜拜」精品..

遊走天地萬物的生活哲學

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　..

吹冷氣別手動調風量！　台電曝「..

神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居..

40年公寓能買嗎？　內行曝「地..

淡江大橋通車前先卡位 　業者：..

新北第一環房價衝百萬　板橋之後..

住男友家的房子該給房租？　網答..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366