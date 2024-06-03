買房先觀望？央行突襲式升息我該擔心嗎？

▲年輕首購族因有政府新青安優惠房貸護持，短時間內仍不需擔心升息造成的影響。



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央行3月21日突襲式升息半碼，為自去年第二季以來首次升息，跌破各界眼鏡。房市趨勢專家李同榮認為，央行突然升息理由包括抗通膨、抑游資、降溫股市、防範房市甩尾上升，升幅雖然不大，但在萬物齊漲的年代，仍不容小覷升息疊加後的購屋壓力，以及房東因而將成本轉嫁到租金等後續效應。

升息「一碼」是0.25個百分點，半碼為0.125%，此次升息半碼後，以每千萬元房貸、貸款年限30年試算，房貸年利率足額反應後增為2.185%，每月應繳房貸增至3萬7894元，每月需約增加631元、每年多繳7572元。

升半碼看似房貸增加不多，但若相較於2022年反應升息前五大行庫的平均房貸利率1.378%、月付金額為3萬3930元，換算今次升息每月須多繳3964元、每年多繳4萬7568元，已超過2023年平均經常性薪資的4萬5496元，對於房貸族而言，壓力之重不言可喻。

所幸對於年輕首購族而言，因為有政府的新青安優惠房貸護持，短時間內仍不需擔心升息造成的影響，而這也是目前市場上普遍認為，此次央行突襲式升息對房市衝擊不大的原因。

目前新青安房貸利率最低為兩段式首兩年優惠利率1.565%，一段式則是1.775%，原公股銀行減收利息半碼續辦，政府補貼部分則是從原本1碼拉高到1碼半，補貼利率期限不變，一樣到2026年7月31日止。1千萬元貸款，若以40年的本息平均攤還，同樣條件本息平均攤還不到3萬元。

李同榮認為，央行此次升息幅度雖然不大，但先前的6度升息已累計調升3.5碼，加上目前房價處於歷史高檔，央行突襲式升息仍將可能造成住宅市場買氣降溫、商辦廠辦市場投資意願降低，對於仍在租屋的民眾而言，恐會面臨租金持續攀高的沉重壓力。

根據主計處資料顯示，房租指數3月即再度寫下歷史新高的105.57，較去年同期年增2.24%，3月房租指數的年增率是近12個月以來最高的一次，統計過去8個月的房租指數年增率都在2%以上，租金呈現持續上揚趨勢。

李同榮說，顯然租賃市場供需失衡，若利率再往上升，房東的持有成本一旦增加，就會帶來轉嫁效應，租金就會持續高漲，對年輕人又是一大打擊，而住宅首購者的負擔就在溫水煮青蛙的情況下，漸進式的往上增加，也會影響剛需市場購屋信心與買氣。

「對於購屋人來說，升息半碼看似不多，但長期來說也會成為一大壓力」，房仲業者指出，這將使得房貸族更要留預備金，特別是還有多間貸款要還款的買家，建議還是要保守以對，但對於自用買方來說，政府優惠房貸在過去多次升息後均有政策性補貼，已經申請優惠房貸的小資族不用擔心。

此外，新青安房貸雖然本次央行升息半碼部分將由政府補貼，但未來是否持續升息，且政策能否繼續補助，都還是未知之數，加上5年寬限期過後，恢復正常本息攤還後的金額將大增，即便是適用於新青安優惠政策的首購族，還是需要謹慎評估日後的每月還款壓力是否在可負擔範圍內。

