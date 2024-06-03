ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居」　在地房仲：有一點點...貴

▲▼中山朱崙街豪宅「至尊久仰」同樣為大坪數豪宅，近期成交單價約在130萬元上下。（圖／記者賴志昶攝）

▲戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」與藝人于美人當鄰居。在地房仲表示，該區生活機能佳，但非屬豪宅聚落，本次交易為2樓戶，成交單價130萬元有一點點偏高。

《地產詹哥老實說》EP207／「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

最新實價揭露，台北市豪宅「九仰」2樓戶以1.95億元交易，權狀196坪，拆算單價130萬元。經查謄本，買方為陳姓自然人，但戶籍登記地被隱蔽，頗為神秘。

「九仰」位於中山區朱崙街，屋齡13年，樓高14層，規劃一層一戶，環境單純，又具有名人加持，像是知名主持人于美人就是住戶。

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示，朱崙街一帶商業氣息較濃，鄰近遼寧夜市、捷運南京復興站，生活機能佳，「但不屬於豪宅聚落，總價2億元產品蠻看人買的，以本次『九仰』交易來說，畢竟是2樓戶，單價130萬元有點偏高，推測可能有附加價值。」

林逸瑋指出，該區產品多元，以中小坪數來說，中古大樓每坪成交90~100萬元，公寓則要8字頭，若有新建案推出，每坪130~140萬元是基本的。

▲▼中山朱崙街豪宅「芷英」6樓戶近期以1.9億元成交。（圖／記者賴志昶攝）

▲朱崙街另一豪宅「芷英」近期成交單價也落在130多萬元左右。（圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，朱崙街上還有另一豪宅「芷英」，屋齡10年，同樣規劃14層、採一層一戶，近期成交單價也落在130多萬元左右。

葉沛堯說，朱崙街雖然不是北市一級豪宅聚落，但總價2億元左右的高價宅釋出量低，仍能吸引有地緣性的買方入手，價格也有所維持，對比前一波豪宅大多頭的2013~2014年，如今都沒有明顯回落現象。

《地產詹哥老實說》EP207／「鄰居上吊、60坪露臺、高樓夾殺」　名廚詹姆士買雙北房一波三折

關鍵字：朱崙街豪宅于美人九仰芷英住商不動產東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房不如買股？　他買套房1年賺35萬稱「先洗洗睡」

AI股發威，台股近期開高走高，站穩2萬點，有網友上網PO文，自曝1年前入手230萬元的套房，今年成交265萬元，獲利都分給房仲和政府，先洗洗睡了，想問目前仁武澄德跟楠梓高大特區，哪區可入手？不料引來網友直言，今年1月買1張聯發科，5月賣掉都賺40萬元。

30分鐘前

搶攻杜拜最貴！「安縵杜拜」度假村2027開幕　俱樂部年費600萬

豪華酒店集團Aman宣布，將在阿聯酋開設首家複合式度假村酒店「安縵杜拜」，這也是超豪華品牌首次在中東亮相，要把精緻又頂級的服務帶到朱美拉2號的海濱地帶，以集團一貫的低調奢華和卓越品質設立中東地區的奢華旅遊體驗標竿，預計在2027年開幕，目前正在積極籌備建設。

1小時前

【廣編】與自然共生　遊走天地萬物的生活哲學

佳元當代美術館秉持著融合藝術與建築的初心，期盼透過藝術家的創意美感，表達對土地的敬意和讚頌，特意引進本次展覽主題『蘊 INCLUSION』，不只是與藝術家楊柏林的創作理念不謀而合，『inclusion』直譯包容性，更期盼透過展覽表現一種對自然、人文、萬物的包容與互相理解的精神。

1小時前

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　南二都年增雙雙突破45%

六都5月買賣移轉棟數出爐，月增17%、年增25%，延續去年下半年以來雙位年增表現。其中台中、高雄月增超過2成，表現亮眼，以年變化來看，則是南二都成績最佳，一舉成長超過4成。

2小時前

吹冷氣別手動調風量！　台電曝「遙控器1按鈕」又冷又省電

炎炎夏日，打開冷氣是度過難熬午後的不二法門，但是月底收到電費帳單也很心疼。有網友就發問，到底冷氣怎麼開，才能有效又省電？

2小時前

神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居」　在地房仲：有一點點...貴

戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」與藝人于美人當鄰居。在地房仲表示，該區生活機能佳，但非屬豪宅聚落，本次交易為2樓戶，成交單價130萬元有一點點偏高。

2小時前

40年公寓能買嗎？　內行曝「地段」是關鍵：沒電梯別選高樓層

買房堪稱人生中1項重大投資，因此有網友也考慮到預算問題，打算入手一間40年的老公寓，但他又擔心以後要換屋不好脫手，因此到臉書社團徵求網友的意見，大多數人認為雖然老屋狀況多，不過還是要看地點，還有結構穩不穩固，此外也有內行人建議，老公寓通常都沒有電梯，所以別買4、5樓，否則會更不好脫手。

2小時前

淡江大橋通車前先卡位 　業者：淡水、八里將迎來房價主升段

淡水長年來苦於交通壅塞問題，但長期處於2～3字頭的房價，卻也是淡水乃至對岸八里一帶房市發展的最大誘因。隨著區域最重要的聯外交通建設淡江大橋即將於明年完工，淡北快速道路也已正式動工，淡水房市最近正掀起一波通車前的卡位潮，業者樂觀預期，淡水房價即將迎來主升段，未來漲幅勢必「相當可觀」。

3小時前

新北第一環房價衝百萬　板橋之後誰接班？

買房抗通膨效應持續發威，在不買會更貴的預期心理下，近期幾乎陷入瘋狂的房市爆買潮，正陸續掀翻各地房價天花板。以新北第一環的永和與新店為例，因目前已有新案成交價分別站上9字頭與8字頭，都被看好有機會成功挑戰三位數房價，成為繼板橋之後下一個百萬單價的「超級蛋黃區」。

3小時前

住男友家的房子「該給房租嗎？」　網答案一面倒：要保障自己

在外面租屋都要付房租，但如果是認識的人，房租該怎麼給？一名女網友透露，今年準備要和男友同居，但住的房子是男友家的，水電費會由2人負責，但她好奇是不是應該要拿房租給男友爸媽？文章曝光，大部分網友都建議，「一定要給，不然也要表示心意」、「天下沒有白吃的午餐，建議還是要給！」

3小時前

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋..

前幾年被逼買房現在後悔了「超多..

台中房子「貴到誇張」他嘆不如北..

新竹房東只租2族群　他傻眼：簽..

永和地標「哈林旗艦店」悄歇業　..

「日本人最愛台灣景點」　年租金..

房市兩極化　台中首家建商喊：不..

廁所被拆成露天！　花蓮甜點名店..

暴力都更毀我家！　居民控北市府..

7、8個同事全上車　竹北工程師..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房不如買股？　他買套房1年賺..

搶攻杜拜最貴！「安缦杜拜」精品..

遊走天地萬物的生活哲學

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　..

吹冷氣別手動調風量！　台電曝「..

神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居..

40年公寓能買嗎？　內行曝「地..

淡江大橋通車前先卡位 　業者：..

新北第一環房價衝百萬　板橋之後..

住男友家的房子該給房租？　網答..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366