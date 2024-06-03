神秘豪客砸2億「跟于美人當鄰居」　在地房仲：有一點點...貴

▲戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

戶籍登記地隱藏的神秘豪客，砸1.9億元買朱崙街豪宅「九仰」與藝人于美人當鄰居。在地房仲表示，該區生活機能佳，但非屬豪宅聚落，本次交易為2樓戶，成交單價130萬元有一點點偏高。

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最新實價揭露，台北市豪宅「九仰」2樓戶以1.95億元交易，權狀196坪，拆算單價130萬元。經查謄本，買方為陳姓自然人，但戶籍登記地被隱蔽，頗為神秘。

「九仰」位於中山區朱崙街，屋齡13年，樓高14層，規劃一層一戶，環境單純，又具有名人加持，像是知名主持人于美人就是住戶。

住商不動產南京建國加盟店東林逸瑋表示，朱崙街一帶商業氣息較濃，鄰近遼寧夜市、捷運南京復興站，生活機能佳，「但不屬於豪宅聚落，總價2億元產品蠻看人買的，以本次『九仰』交易來說，畢竟是2樓戶，單價130萬元有點偏高，推測可能有附加價值。」

林逸瑋指出，該區產品多元，以中小坪數來說，中古大樓每坪成交90~100萬元，公寓則要8字頭，若有新建案推出，每坪130~140萬元是基本的。

▲朱崙街另一豪宅「芷英」近期成交單價也落在130多萬元左右。（圖／ET資料照）

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，朱崙街上還有另一豪宅「芷英」，屋齡10年，同樣規劃14層、採一層一戶，近期成交單價也落在130多萬元左右。

葉沛堯說，朱崙街雖然不是北市一級豪宅聚落，但總價2億元左右的高價宅釋出量低，仍能吸引有地緣性的買方入手，價格也有所維持，對比前一波豪宅大多頭的2013~2014年，如今都沒有明顯回落現象。

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