新北第一環房價衝百萬　板橋之後誰接班？

▲繼板橋之後，誰是下一個成功挑戰百萬單價的行政區話題引發網友熱烈討論。

圖、文／名緯廣告提供

買房抗通膨效應持續發威，在不買會更貴的預期心理下，近期幾乎陷入瘋狂的房市爆買潮，正陸續掀翻各地房價天花板。以新北第一環的永和與新店為例，因目前已有新案成交價分別站上9字頭與8字頭，都被看好有機會成功挑戰三位數房價，成為繼板橋之後下一個百萬單價的「超級蛋黃區」。

受到台北市高房價排擠，與北市一橋之隔的新北市第一環成為購屋族首選，房價更是早已漲翻天。整體均價最貴的板橋、永和與新店等新北「三巨頭」之中，板橋去年已率先突破百萬單價，預售案「勝輝一邸」揭露的一筆18樓戶，成交單價甚至衝上每坪121.5萬元，徹底顛覆民眾對於新北市房價的認知。

「誰是繼板橋之後，下一個成功挑戰百萬單價的行政區？」此話題隨即在網路上引發熱烈討論。不少網友力挺永和，認為永和人口密度高，頗佔上風，後續發展值得期待，表示「一定是永和。人口多、素地少，物以稀為貴」。

也有不少人認為，新店同樣不容小覷，認為「短線看好永和，中長線看好新店」、「若討論均價，那當然是地少質均，全境都是高密度人口區的永和佔上風，但若是討論最高價，感覺新店、中和、三重等區，都有特定建案特定戶別爆出破百價格的可能」。

事實上，開發早、腹地小的永和，因一橋之隔就是中正、大安等蛋黃區，也是專家眼中最有機會接棒板橋，成為下一個新北單價破百萬的行政區。實價除了已有永安市場站巷內的小案「周泰詠安」每坪飆上90萬元，頂溪站指標大案「頂溪大苑」最高更來到97萬元，為目前永和單價最接近百萬大關的新建案。

永和共有三座橋梁與台北市連結，分別是中正橋、福和橋、永福橋，區內還有新北環快連接新北各區，捷運部分則有中和新蘆線及施工中的萬大中和線，區域內百貨有比漾廣場，醫療方面有永和耕莘醫院，生活機能完善。一名永和大咖建商更在近日直言：「永和單價破百萬只是遲早的事情！」

同樣被看好的還有新店，因緊鄰北市文山區，交通四通八達，有水源快速道路、環河快速道路、64快速道路、秀朗橋與國道3號可通往大台北各區，捷運方面則有松山新店線、環狀線、安坑輕軌，區域內有央北重劃區、十四張重劃區、裕隆城、全台最大捷運聯開案-十四張站暨南機廠土地開發案等建設，目前房價也已來到8字頭。

新店尤其以指標建商搶進的央北重劃區來勢洶洶，其中，「潤泰央北」出現地主戶釋出排隊搶房的盛況，實登成交單價站上87萬元轟動市場，「國泰豐和」也出現單坪83萬的社區新高價。

專家表示，若論及豪宅市場，新北市各行政區之中，除了板橋，以新店為最強。該行政區在五峰、七張都有豪宅產品，如今還有「裕隆城」利多，未來應有不小機會出現單價破百萬元的豪宅案，成為引領區域房價的新指標。

