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海線「最夠意思」新案　推「限時＋限量」房市破壞價

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中海線房市乾柴烈火，「益翔有藝仕」推出限時限量的「房市破壞價」搶市。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

繼行政院近期拍板定案「台中捷運藍線」與「台鐵海線鐵路雙軌化」可行性研究後，搭上中科台積電擴廠定案，台中海線房市乾柴烈火，也因前景看好、房價相對親民，就有業者推出最夠意思的預售新案「益翔有藝仕」，祭出訂簽只要28萬元，還加送10萬元購屋金的方式，替中台灣丟下一顆「房市破壞價」震撼彈。

中科以西唯一重劃區「市鎮重劃區」也稱台中港特定區，橫跨清水、梧棲兩區，重劃後不論是道路、學校、公園、兒童遊樂場、停車場、人行廣場、活動中心等公共設施齊全，更因地利獨特條件，躍升「亞洲第一風場」。

隨著2025年非核家園政策的拍板，台中海線除了有東邊科技產業鍊效益，海線也成為唯一有著風力發電重點紅利的區域，目前已知海岸線周邊，已進駐廠商有丹麥商、德商等風電開發商、永冠集團、天力離岸風電公司、世紀樺欣風能股份有限公司、西門子離岸風力再生能源公司等風電業者，都替區域房市挹注新動力。

目前根據實價登錄揭露，梧棲、清水區房價已經不可同日而語，整體房價近期最高單價落在38萬元，在33場預售案中，已超過8案位列突破3字頭，且據實登最新資訊，光是2024年至4月底，清水區、梧棲區預售屋總交易量來到756筆，其中單價超過30萬元大關居多。

在地業者分析：「整體海線副都心在願景持續推展、建設持續發展下，目前房價還在低基期，連美式賣場好市多都爭相開設第三間據點，相較各行政區新案房價無不從5字頭起跳，海線新案CP值相對較高，尤其當交通建設利多帶動之下，距離不再是阻擋海線副都心的抗性，反而成為助力。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲經查，打出「中台灣破壞價」新案位於海線，「益翔有藝仕」在6月底前有機會以員工價購入。（圖／業者提供）

代銷業者萬事通國際廣告更是祭出殺手鐧，替廣大購屋族謀福利，在梧棲區的益翔建設「益翔有藝仕」新案打出「中台灣破壞價」，祭出訂簽只要28萬元起，還加送10萬元購屋金的方式，在6月底前招募賞屋、購屋過的ＶＶＩＰ，就有機會以員工價購入國際港灣新市鎮的海景2~3房產品。

萬事通國際廣告有限公司總經理潘是諭說明：「這個絕對不是促銷，是我們與益翔建設商討，替消費者爭取而來的首波回饋，在大海線發展相對蓬勃下，房價呼應建設與交通，但為了打破藩籬，我們採取限時限量策略，推出海線最夠意思的銷售模式。」

目前，台中港特定區因規劃方正、道路平坦，且區域內都是屋齡10年內的新成屋，除了捷運藍線議題外，海港與空港的雙港優勢以及關連工業區、風電產業加持，普遍社區入住率大約落在7~8成，供給量雖大但是需求量也不少。

▲▼台中海線鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中港特定區因規劃方正、道路平坦，除了捷運藍線議題外，海港與空港的雙港優勢，還有關連工業區、風電產業加持 。（圖／記者陳筱惠攝）

從租金來觀察，屋齡5年內的新案目前2房租金從2萬5000元一路到3萬3000元都有，3房更是不少3萬8000元以上的租賃實登，專家提醒：「海線目前還存在『租不如買』優勢，未來加上統一集團物流中心、亞果遊艇『台中國際遊艇港』等工程完成，將會再帶進更多人口紅利。」

關鍵字：台中預售屋海線破壞價ＶＶＩＰ限時益翔建設有意思28萬益翔有藝仕

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