永和大咖建商1.2億買70年透天　租客阿瘦皮鞋：正常營業

▲永和頂溪站旁屋齡70年的阿瘦皮鞋，以1.25億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和頂溪屋齡70年的透天，長期由「阿瘦皮鞋」承租，近期以1.25億元整棟交易，經查買方與在地大咖建商有關。專家分析，該區地段精華，改建效益極高，先前指標預售案「頂溪大苑」推出後震撼市場，每坪最高飆近100萬元。

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永和頂溪捷運站旁，屋齡70年的透天以1.25億元交易，由「阿瘦皮鞋」長期承租，現在還在營業中。該建物170坪，土地則移轉約45坪，使用分區為商業區。

經查謄本，買方為都記資產管理公司，負責人為鄭和生，為在地建商，且從公司登記地來看，還有在地知名建商「勝達鑫建設」，負責人為永和前市長孫勝治。而阿瘦皮鞋店員表示：「本店沒有收到歇業通知，仍會正常營業。」

欣聯建設專業經理人蕭傑楷表示，透天位於頂溪站2號出口斜對面，地段非常好，商業區容積率440%，若能走都市更新土地坪效可達10.5坪，本次建商以每坪地價277萬元購入，回推土地成本單價26~27萬元，絕對不貴。

蕭傑楷指出，頂溪站為永和一級地段，與中正區一橋之隔，過去許久沒有新案出現，先前指標「頂溪大苑」推出後震撼市場，成交站穩9字頭，最高價逼近每坪100萬元，由此可看出區域開發效益相當可期。

▲永和頂溪站旁新案「頂溪大苑」推出後震撼市場，成交站穩9字頭。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯表示，永和開發飽和，新案供給稀缺，在地建商積極插旗透天，尤其是地段最精華的捷運站周邊商業地，「但這些透天租金收益不錯，屋主口袋也深，以本次阿瘦皮鞋來說，每月20~30萬元租金跑不掉。」

林勝緯說，建商要在此地段談下多棟透天，是件相當具有挑戰的事情，先前上市建商國揚建設才剛拿下，頂溪2號出口右側4000坪公辦都更，周圍地主們對改建期待值也會隨之提升。

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