日本住宿「台人在浴室大號」　慘罰7萬日幣！導遊崩潰認賠

▲飯店收取「特別清潔費7萬400元日幣」。（圖／翻攝匿名2公社）



網搜小組／劉維榛報導

「該支付的真的跑不掉！」一名導遊透露，帶團去日本黑部立山，順利返台後，卻收到飯店一筆7萬400元日幣（約1萬4600多元台幣）帳單，上頭寫著特別清潔費，原因是客人在浴室大號，需要花2天時間清潔整理，因此要由客人賠償損失。文章曝光後，引發網友看傻「是拉在排水孔塞住了嗎？」

一名網友在《匿名2公社》表示，5月帶團去黑部立山5日遊，安排成員入住輕井澤1130飯店，結果回到台灣時，收到一張「特別清潔費」的帳單，而原因超傻眼，「5月26號發生的事情，客人在浴室裡面上廁所上大號，臭味需要清潔。」

飯店說明，需要2天的時間整理清潔，導致房間不能賣出，「所以損失70,400日幣要由客人支出！」而原PO得知後，雖然感到崩潰，但也二話不說付了這個罰款。

而最近原PO再次帶團入住該飯店，櫃台人員提起上次帳單的事情，「你們客人很快就賠了這筆錢，很不錯的客人喔。」聞言，原PO說，其實他並無通知客人這筆費用，「因為是回到台灣才收到通知，行程都結束了！」

事實上，原PO是旅行社老闆兼導遊，「我實在沒有任何理由再去追究客人這些事情，所以只好自己買單。」一番話讓櫃台非常驚訝，原PO雙手一攤苦笑，「這就是一個教訓經驗，下次我們的團員，絕對不會再犯這種不小心的錯誤。」

文章曝光後，一票網友滿頭問號反問，「上大號可以上到這麼誇張，是吃了什麼」、「大號要清潔費，這我不是很懂」、「拉到整間都是？台灣人？」「是邊洗澡邊拉屎嗎」、「所以去這間飯店不能棒賽？」「是拉在排水孔塞住了嗎」、「怎麼樣才能拉到要清兩天」。

有網友解釋，「日本比較大的飯店都會浴室和廁所分成2間，這個應該飯店是分開的，但是團員直接在浴室上大號」、「八成是大在不該大的地方，例如：浴缸」、「是在浴室裡面上廁所上大號，而日本大多是乾濕分離，故在浴室上大號不被罰錢才奇怪」；甚至有人分享，「我還真的看過有人在淋浴間大便，結果屎卡住排水孔排不掉」。