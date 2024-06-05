基因定序大廠子公司　砸1.15億元掃台中「大竹筍」200坪

▲基因定序大廠轉投資的生醫公司，於2月29日砸1.158億元，入主七期大竹筍商辦「NTC國家商貿中心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中商辦市場爆發，根據實價揭露，基因定序大廠基龍米克斯（4195)100%轉投資的萊斯特生醫，於2月29日砸1.158億元，入主七期大竹筍商辦「NTC國家商貿中心」12樓，共計223坪，信義房屋專家表示，商用不動產相對住宅更來得有利，從長期持有來看，商用不動產都具備一定增值效益。

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根據實價揭露，萊斯特生醫砸下1.158億元，入主七期商辦「NTC國家商貿中心」12層、2戶打通、223坪面積，單價來到49.04萬元。經查，2016年入手的前屋主，取得單價僅31萬元，6年來商辦售價行情大漲6成。

▲「NTC國家商貿中心」（圖左）新入手單價來到49.04萬元，但過去2016年入手的前屋主，取得單價僅31萬元，6年來行情大漲6成。（圖／記者陳筱惠攝）

七期房仲廖香婷表示：「目前七期商辦預售案，實際成交價來到7字頭，反觀現在中古商辦大概4字頭，與住宅相同，每坪單價低於5字頭是入場時機點。」

根據實登資料觀察，「NTC國家商貿中心」租金也有上漲趨勢，從2019~2020年每坪租金700~1000元，一路走高，去年最高租金甚至來到每坪1590元，目前則是站穩1200~1500元。

2024年七期將掀起摩天商辦推案狂潮，指標推案包括興富發集團一口氣在七期推出4大商辦案，總銷合計高達810億元，加上允將建設「TST台灣之鑽」預計6月進場，及豐邑機構、冠德建設商辦+商場開發案，預期2024年七期商辦推案量能將衝破千億大關。

▲商用不動產相對住宅更來得有利，無論是自用、收租，從長期持有來看，商用不動產都具備一定增值效益。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋七期重劃店温俊豪分析：「2019年『境外資金匯回專法』上路，台商資金回流，限制5年不得投入不動產禁令，將於今年8月解禁，目前3千多億元的資金，有超過一半使用在廠房、投資上，但仍有千億資金有望在解禁後流進各項投資產品，而不動產的抗通膨性又最備受到注目，都有望再替商用不動產創下新波段。」

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