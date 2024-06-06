八點檔惡女台中豪宅7918萬賣出　在地富豪小砍270萬收

▲女星李沛綾婚後定居台中七期百坪豪宅4月份成交出售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

女星李沛綾28歲時嫁給經商的台中在地富豪，婚後定居台中七期百坪豪宅，不過年初時她首度鬆口與前夫18年婚姻已結束，兩人定居的七期百坪豪宅過去就傳出開價8188萬元求售，而實登則揭露，該戶已於4月份成交7918萬元，買方小砍270萬元購入。

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李沛綾過去曾演出《飛龍在天》、《青龍好漢》、《慾望人生》、《娘家》、《戲說台灣》、《台灣靈異事件》等多部本土劇，憑藉精湛演技成為八點檔反派一姐，更有八點檔惡女首席名號。

▲該戶當初毛胚入手價格6940萬元，持有5年帶裝潢出售，帳面獲利近千萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



經查，李沛綾一家4口過去定居的就是台中豪宅一哥聯聚建設的物件「聯聚保和大廈」，當初出售時開價8188萬元，更有著高價裝潢，該戶總坪數166.35坪，購入時標註為毛胚屋，過去李沛綾在社群網站上也時常分享一家人在家相處的狀況。

七期房仲謝兒政表示：「該社區規劃一層2戶，屋齡7年，位於市政路上，走傳統百坪豪宅規劃，樓高39層，最高單價曾來到7字頭，平均成交均價大約落在5字頭，以此次交易拆算單價約54.5萬元，單以出售價來看高於行情，但實際上扣除裝潢、持有成本後，新屋主入手價相當漂亮。」

▲以七期大坪數豪宅成屋來說，正常待售期大約落在1～2年上下，以該戶約7個月時間就出售成功，算是相當快速。（圖／記者陳筱惠攝）

比對實價登錄，該戶當初毛胚入手價格6940萬元，持有5年帳面獲利近千萬元。經查，新任屋主為台中在地富豪，過去生活在昔日富人區的科博館特區周邊。

群義房屋文華甘心店經理溫俊豪分析：「以七期大坪數豪宅成屋來說，正常待售期大約落在1～2年上下，以該戶約7個月時間就出售成功，算是相當快速，也因該社區做落在市政路，有打通議題、捷運紅利，加上裝潢風格若相符至少省下千萬元裝潢費，推測是吸引富豪出手的原因之一。」

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