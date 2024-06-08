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50年便當店老闆退休　在地：月賣738個店租就回本

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「正園便當」是高雄在地50年的人氣便當店，一個便當只要65元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「正園便當」是高雄在地50年的人氣便當店，一個便當只要65元，招牌羊肉燴飯更是不少高雄人國高中時代必點的午餐便當。近期傳出老闆退休店面盤讓，若以隔壁相同條件店面、月租金4.8萬元換算，月售738個便當店租就回本。信義房屋專家表示，商圈空租率低。

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「正園便當」位於高雄市鼎山街，號稱佛心便當，開店50年，每天只營業到中午12點，最招牌的菜色像是羊肉燴飯、炸雞腿、黑胡椒雞柳等，從小時候25元一路賣到現在65元，是許多學生的午餐選擇。

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▲招牌的菜色像是羊肉燴飯、炸雞腿、黑胡椒雞柳等，從小時候25元一路賣到現在65元。（圖／記者張雅雲攝）

之前傳出老闆因年紀大要退休，在地房仲透露，老闆雖然退休，但選擇技術轉移，已經有人盤下店面，也引來網友直呼，「學生時代的回憶便當要沒了」，「轉移的了技術，轉移不了回憶。」

據了解，該店為地上3樓，地坪約25坪、建坪45坪，屋齡46年，租賃及買賣實登均無紀錄。若以隔壁相同條件店面、月租金4.8萬元換算，月售738個便當，店租就回本，以該店的人氣程度，應可輕鬆達成。

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▲若以隔壁相同條件店面、月租金4.8萬元換算，月售738個便當，店租就回本。（圖／記者張雅雲攝）

住商高雄民族大順店長張政德表示，該店屬於鼎山商圈，附近就是鼎金國小、鼎金國中，距離24小時營業的家樂福鼎山店也不遠，商圈非常成熟，鼎山路商家林立，加上附近住宅多，在地消費力也不差，店面頗具有保值性，整棟租金大多落在5萬元上下。

信義房屋建工店專案經理徐啟文表示，鼎山商圈學校多，區域以透天店面為主，店面多為屋主自有住宅，釋出率也低，屋齡多為40~60年，人潮、車潮經過的主要交通幹道在鼎山街，愈近家樂福愈集市，空租率也愈低。

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▲鼎山街愈近家樂福愈集市，空租率也愈低。（圖／記者張雅雲攝）

特別的是，該區為早期發展商圈，土地使用分區為乙工用地，徐啟文表示，當地透天地坪大、小都有，近期成交的透天店面，地坪多落在60~90坪，總價3700~6700萬元，若地坪20坪透天，行情落在1800萬元左右，乙工住宅比一般建地住宅約便宜2~3成。

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關鍵字：便當高雄正園便當退休信義房屋鼎山

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