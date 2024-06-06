Q1房貸件數、金額再創高　信義：房市呈現「3高1低」

▲Q1房貸新增件數創2009年來新高，平均購屋總價1355萬、房貸金額977萬元則創歷史新高。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1房貸新增件數創2009年來新高，平均購屋總價1355萬、房貸金額977萬元則創歷史新高。信義房屋專家表示，3項數據創高，但平均購屋面積對比10年前，縮水4.5坪，房市呈現「3高1低」現象。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈 神操作「年投報30%」

最新聯徵中心資料顯示，Q1房貸族新增5萬4811個，寫下2009年統計以來單季新高，反映去年Q4以來的買氣穩定，且呈現「3高1低」，包括自備款、房貸、房價都創新高，只有買的面積創新低。

進一步觀察，平均房貸金額977萬元，平均購屋總價鑑估值則為1355萬元，等於至少要準備平均378萬元自備款，購屋總價、自備款都創下歷史新高。而平均購屋面積42.7坪，再度寫下歷史新低紀錄。

比較10年來變化，今年Q1較2014年Q4，平均房價多出344萬元，且貸款中位數從73%增加到79%，貸款金額則從689萬到一直增加到977萬元，已逼近千萬房貸水準。面積10年來則是少了4.5坪。

▲聯徵中心房貸資料10年對比整理 。（圖／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即使房市呈現「3高1低」現象，買氣也並未退散，反而申貸狀況踴躍，「但漲價大漲後，通常政策會扮演影響房市的重要關鍵，本月央行6月的理監事會議，從過去會議紀錄來看，與會的理監事對於房價問題敏感，可觀察是否有進一步的管制措施出籠。」

高源不動產估價師事務所長陳碧源表示，當前房市火熱，難靠單一調整來影響市場，但若「組合拳」打下去，恐怕會有綜合性的衝擊，包括升息、第二戶限貸7成降為6成、建商餘屋貸款5成降為4成、選擇性信用管制擴及更多縣市。

尤其是選擇性信用管制擴及更多縣市，陳碧源表示，當前限制範圍是六都加上新竹縣市，但事實上近年房價飆漲、投資客鎖定的是蛋白縣市，因此這招的影響力應會不小。

《地產詹哥老實說》EP208／資深包租公曝挑屋秘笈 神操作「年投報30%」

信義房屋更多相關新聞