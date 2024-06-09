「首泰信義」穩居共構案房價造浪者　單價211萬再創新高

▲4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單價211.8萬元，刷新捷運共構案的單價新天花板。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

到站即到家對房價影響有多大？根據最新實價揭露，4月捷運信義安和站共構案「首泰信義」，成交中高樓層戶，總價2億元、單價211.8萬元，不但單價創社區新高，也刷新捷運共構案的單價新天花板。

台灣房屋信義光復旗艦加盟店店長饒乃軍表示，「首泰信義」2022年單價202.3萬元的高樓層交易，就創下捷運共構案成交單價首破200萬元的紀錄，如今更高樓層的戶別，再度推升共構案的價格，可說是捷運聯開案的房價造浪者。

該案單價之所以遙遙領先其他捷運聯開案，主要是台北市過去幾年，新開通的捷運路網不多，因此少有新聯開案釋出，使該案成為當前台北市最新穎的聯開共構案。加上該案採高規格的豪宅規劃，又正居首都蛋黃核心的大安區精華地段，因此價格表現相當優異。

而台北捷運共構案成交單價最高的前5名社區，有3個位在捷運淡水信義線上、2個位在捷運板南線上。其中，第二名是東門站的「信義京華苑」，第三名為忠孝復興站「EAT國際館」，第四、五名分別為捷運中山站的「JR中山綻」以及永春站「EAT時尚館」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，3~5名的社區以小坪數規劃為主，其中「EAT國際館」和「EAT時尚館」採挑高設計，使用空間彈性大，租金投報表現也不錯，吸引單身貴族或小家庭的目光。

第一建經研究中心副理張菱育指出，共構案的地理優勢突出，且創價彈性及未來轉售的市場性俱佳，因此受到買家青睞，銀行對共構案的放款態度也相對積極。而台北市仍有新路線陸續開闢，尤其是興建中的萬大線與環狀線南北環段，皆有規劃聯合開發基地，所以有意佈局北市捷運共構宅的消費者，後續可密切留意。