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央行出手風聲鶴唳　鉅陞董座嘆：拚不過政策面

▲▼鉅陞,囍御御水湳 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲央行表示房市有三大警訊，業界預測將有新一波打房政策。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行總裁楊金龍坦言房市有3大警訊，是否預告第六波信用管制即將出手，今（7）日鉅陞建築董座褚學忠則直言：「任何政策業者只能接受，業者只能備戰，檢視自己商品。」

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楊金龍指房市3大警訊，首先是房價居高不下，其次是國銀不動產放款總額逼近《銀行法》規定上限3成，第三是國銀不動產放款占整體放款比率偏高。今日鉅陞建築團隊舉辦「冠名職業高球選手賴嘉一」記者會上，董座褚學忠也對打房提出看法。

他表示：「再厲害的建商也打不過政策面的管制，企業要生存，我們不能預測政府政策，但任何政策看起來業者也只能接受，所以只能備戰，檢視自己商品，是否符合大眾期待。」

▲▼ 鉅陞建築,嘉義亮點旅店,褚學忠 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅陞建築董座褚學忠（左）則直言：「任何政策業者只能接受，業者只能備戰，檢視自己商品。」（圖／記者陳筱惠攝）

「以台中為例，過去的蛋白區像是沙鹿、清水、太平、潭子從1字頭房價漲到5字頭，旁邊的彰化市中心才4字頭，我們的觀察就是往縣轄市蛋黃區佈局。」褚學忠說。

鉅陞建築團隊與鉅陞國際（5529）推案計畫包含，上櫃的鉅陞國際部分，明年第一季將在彰化市推出總銷10餘億元的「彰化三福街合建案」、2026年再推「彰化市辭修北路合建案」總銷20億元，2案皆採20~30坪、2~3房小坪數產品。另外位於嘉義市的「鉅陞嘉義亮點旅店」，也在思考是否將改建為住宅產品。

鉅陞建築部分則是以廣陞建築前往嘉義市推案，下半年首案「義教東路案」總銷12億元，預計開價叩關4字頭。另，2025年第一季將推出「吳鳳北路案」總銷21億元。

▲▼ 鉅陞建築,嘉義亮點旅店,褚學忠 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲鉅陞國際位於嘉義市、火車站對面的「鉅陞嘉義亮點旅店」也在思考是否將改建為住宅產品。（圖／記者陳筱惠攝）

不過這波打房風聲，市場推測應將以再次升息或祭出新的信用管制，甚至下修豪宅門檻等方式，台中推案建商就說，若降低豪宅線門檻，這就相對會讓房市推出的產品更將畸形。

他說：「因為信用管制下，主流產品為因應總價，在坪數上大做文章，反觀過去的百坪豪宅幾乎沒有漲幅，在豪宅線的限制下，『上有壓下有撐』，逼的豪宅建商通通改做小坪數，結果小坪數房價漲勢更加凌厲。」

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鉅陞建築團隊推案一覽表 。

推案公司 建案名稱 總銷售額(億元) 規劃產品
鉅陞國際 彰化三福街合建案 10 20～30坪
鉅陞國際 彰化市辭修北路合建案 20 20～30坪
鉅陞國際 鉅陞嘉義亮點旅店 - -
廣陞建築 義教東路案 12 25~38坪
廣陞建築 吳鳳北路案 21 50~60坪

關鍵字：房市央行信用管制建商房價鉅陞建設鉅陞國際推案打房蛋黃區

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