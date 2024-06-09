輝達旋風襲高雄！　中古屋驚曝還有1字頭地板價

▲輝達的超級電腦中心「Taipei-1」位於高雄軟科，加上TW AI Labs研發總部已搶先揭幕，周邊中古大樓還有機會用1字頭入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

黃仁勳旋風襲捲全台，經濟部長郭智輝南下高雄時透露，高雄也有機會設立輝達第二研發中心，而輝達的超級電腦中心「Taipei-1」去年底已在軟科建置完成，加上TW AI Labs高雄亞灣研發總部日前揭幕，產業成購屋新指標，周邊中古大樓還有機會用1字頭入手。

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經濟部長郭智輝上任後首訪高雄，日前南下高雄軟科，除視察NVIDIA早在2023年底透過「大A+計畫」建置完成的超級電腦中心「Taipei-1」，對輝達第二研發中心地點雖未鬆口，但認為尊重企業的選擇，高雄也有機會設立，一旦設立，研發中心將有1000名工程師進駐。

隨超級電腦中心「Taipei-1」落地，台灣AI人工智慧實驗室(TW AI Labs)高雄亞灣研發總部也在日前揭幕，該實驗室位於高雄軟體科學園區，創辦人杜奕瑾提到，執行長就是挖角黃仁勳左右手，未來預計會有更多頂尖國際⼈才加入，為園區創造超過700個⼯作機會。

換言之，輝達研發中心若落腳亞灣，將與台灣人工智慧實驗室，至少創造1700個高階工作機會。

▲輕軌軟體園區站5年以上中古屋周邊房價。（ETtoday製表）

根據《高雄實價網》統計輕軌經貿園區站周邊5年以上中古屋房價，都還在2字頭價格可入手，今年均價為20.3萬元，5年來已有16%的漲幅。

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞指出，高軟周邊中古屋齡偏高，因此拉低區域均價，有不少低總價熱門物件，如「正勤社區」，屋齡30年，單價19~22萬元，「獅甲國宅」屋齡22年，單價22~24.5萬元，對於預算有限的民眾，房價相對友善，在豪宅林立的亞洲新灣區，算是搶手物件。

而緊鄰高雄地標85大樓的「諾貝爾大樓」，社區單、總價雙低，內外圈價差大，沒有景觀的內圈物件，價格15~18萬元，1字頭就能入手。若在有景觀優勢的外圈，價格落在20~27萬元，吸引看準亞灣地段未來性的自住客、首購族進駐。

目前區內的指標案如「國城定潮」、「遠雄THE ONE」、「大船入港」等，房價皆站穩4字頭，高樓層的物件更站上5字頭大關。江炳賞說：「該區域物件多元，價差也大，從套房到豪宅都有，都可以滿足各種族群的居住需求。」

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