大樓有「一條龍服務」增值性更好？全場吵翻：要看1條件

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人買房除了自住，也會考量增值性，但到底應該選透天還是大樓？一名網友就說，雖然自己偏好住透天，但感覺現在越來越多人喜歡大樓一條龍的服務，因此買房時很猶豫是不是應該買大樓會比較增值？對此，信義房屋專家表示，大樓和透天各有各的市場，但如果透天有改建潛力，增值性會更高。

原PO在Dcard發文表示，最近想要在台中買房，但一直很猶豫要買透天還是大樓，因為他小時候都是住透天，在頭期款足夠的情況下，比較偏好買透天。不過買房還是要關注未來前瞻性，他認為現代人工作忙碌，似乎比較偏好大樓一條龍的服務，可以幫忙處理生活雜事，因此好奇「大樓是不是比透天增值？還是其實是我自己的猜測而已？」

有些人認同原PO看法，「現在家庭人口少，加上不生的也多，要是一家三~四口住透天，老實說很空虛，小孩多的話，上了國小你就會覺得你小孩都不在你的視線範圍內，整個樓層只有你自己」、「是沒錯，但建議不要超過20年以上才轉手」、「我喜歡高處的景，不考慮透天，而且透天一樓有機會看到蟑螂」。

但仍有許多網友認為還是透天好，且需要看地段，「我個人選擇透天，公寓公設扣一扣實際坪數也不多，加上每月管理費用，我不如直接拿來繳透天」、「同地段一定是透天好，講空虛的可以請佣人司機保鑣，講爬樓梯麻煩的可以裝電梯。沒錢才會覺得透天不好，我兩個都住過，只喜歡透天」、「要看地段呀，而且增值的是土地，房子是會貶值的」、「透天比較好，買了之後地跟建物都是自己的，住大樓要擔心遇到樓上的惡鄰居」、「要看地段啊，主要會漲的還是土地價格」。

另外，有網友表示，「透天超讚，空間很大，住社區型透天一樣有管理室」、「社區透天正解，有人幫你收發包裹、免追垃圾車，不怕樓上鄰居吵，也不怕吵到樓下，停車位就在自家地下室或前方」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，兩個狀況不一樣，買透天就等於買地，大樓則是持有房屋，10年前一定是大樓很好，但現在大樓也漲到某個程度了，且要看原PO的需求是什麼，如果需要社區服務，可以選大樓，但如果想要空間就是透天，各有各的市場，且有些好的透天增值性也很強，有改建潛力的會更好。