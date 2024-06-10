房市越打越熱　李同榮：新青安提油救火

▲《吉家網》董事長李同榮表示：「房市熱度還能維持多久，就看新青安效應何時遞減。」（圖／翻攝自臉書）

記者陳意雯／台北報導

Q1房市成屋交易季報，七都平均單價年漲7.19％，台南麻豆、桃園觀音、新竹市、新北三峽年漲幅均逾15％，北台灣有後來居上的輪動現象。

《吉家網》董事長李同榮表示，2021年由台南領軍、2022年台中居冠、2023年桃竹後來居上，他分析這一波房價大漲，已超出市場預期，主要動能即是新青安房貸政策點燃，加上今年股市狂飆助燃，全台房市遍地開花，出現甩尾行情。李同榮指出：「新青安後院點火、央行前院滅火，一旦市場反轉，將成為央行風險控管的最大破口。」

《吉家網》行銷企劃處長莊文樹分析，對照去年Q4與今年Q1七都均價，可以觀察到高雄漲幅居冠，桃竹居次，近1季漲幅前10行政區，新北市獨占4名、高雄市占3名，顯示短期新北市與高雄市房價漲勢增強。

而近日外界預料央行將可能進一步加碼選擇性信用管制措施，李同榮表示，「近年是史上最頻繁打房的一次循環，卻也是最無效的一次。央行一邊拼命限貸，財部一邊拼命大開新青安貸款方便之門，勸央行別再想祭出無效且反效的選擇性信用管制。」

此外，央行限貸影嚮最大的是小建商，造成市場大者恆大，推案量集中在大建商手上，推案價由大建商決定，房價愈打愈高。李同榮認為：「房市熱度還能維持多久，就看新青安效應何時遞減。」