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立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選

▲為貼近現代人需求，「遠雄琉蘊」在七期推出珍稀「新坪種」，加上27樓無邊際高空泳池與頂奢公設規劃，滿足國際菁英及高資產族群目光。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

台中七期一直是高資產族群購屋圓夢的首選區域，但隨著現代人生活型態的改變，市場上也出現了不同於以往動輒百坪的新坪數選擇。財經專家盧燕俐提到，「七期就好像台北信義區所在的位置一樣，它是市政的中心，同時也是金融的中心，當然之前也有很多豪宅的題材，所以我們可以看到最新的實價登錄價格已經來到了8字頭，而下半年其實有不少案子也會陸續推出，所以其實市場業界的人士都認為七期的房價是欲小不易，我想房價是滿具有想像空間的；另外加上短短800公尺的市政北七路，它有頂級的商辦也有豪宅匯聚，同時又坐落在歌劇院、秋紅谷跟新光三越的中間，地利優勢顯著。」

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／遠雄琉蘊提供）

▲「遠雄琉蘊」位處歌劇院、秋紅谷與新光三越的七期金三角。（圖／遠雄琉蘊提供）

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼「遠雄琉蘊」核心價值「琉光飛瀑」靈感啟發來自於七期土地取得，喻為如同祖母綠寶石般珍稀，再搭配台中獨有的宜居陽台設計，像是將一顆顆綠寶石鑲嵌在陽台，透過金屬線板串接起來帶出項鍊的垂墜感。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／記者謝盛帆攝）

北七期預計多棟商辦以及飯店業者陸續將完工與入駐，加上市政北七路的門牌優勢，吸引許多具國際視野與新世代企業主目光。而隨著時代變遷，居住型態跟著改變，50坪以下產品也成為七期下一階段趨勢。財經專家盧燕俐補充，「小宅是現在市場的一個趨勢，最主要現在是少子化的狀況，所以很多科技新貴會認為，也許可以買一個坪數比較小一點的自己住一間，然後爸爸媽媽或公公婆婆住樓上或住樓下，方便彼此聯絡感情，又能各自保有生活空間。」

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／遠雄琉蘊提供）

▲27層樓無邊際高空泳池，眺望七期盡收眼底。（圖／遠雄琉蘊提供）

而在區域內的「遠雄琉蘊」也因此規劃出更貼合住戶需求，33至45坪的珍稀「新坪種」。行銷經理林建邦說，「『遠雄琉蘊』坐落30米寬的市政北七路上，基地面寬50米、深度70米，開發面積1213坪。『遠雄琉蘊』的核心價值『琉光飛瀑』靈感啟發來自於七期的土地取得，因為七期的土地就如同祖母綠寶石一樣珍貴稀有，再搭配台中獨有的宜居陽台設計，像是將一顆一顆的綠寶石鑲嵌在陽台，透過金屬線板串接起來帶出項鍊的垂墜感，將建築外觀形塑出如一條祖母綠的寶石項鍊。不少購買『遠雄琉蘊』的住戶，想讓自己圓一個在七期置產的夢想；另外也有一些住戶，原本就是住在七期的生活圈，但因為屋齡已經將近13至17年左右開始有換屋需求，甚至想提前幫下一代來做資產的配置。」

▲▼立足七期富人金三角「遠雄琉蘊」　擁27樓高空泳池「新坪種」成七期客首選。（圖／遠雄琉蘊提供）

▲擁有頂級完善的公設規劃，如三聯廳設計，包括廊廳、接待大廳和咖啡交誼廳，保有通透又兼具隱私的空間。（圖／遠雄琉蘊提供）

除此之外，「遠雄琉蘊」在27層樓打造無邊際高空泳池，以及頂級完善的公設規劃。行銷經理林建邦提到，「『遠雄琉蘊』產品規劃和設計確實做到『頂奢』，符合七期住戶對公設需求的期待。像是從大門進來以後，首先是三聯廳的規劃，包括廊廳、接待大廳和咖啡交誼廳；接續是中西式宴會交誼廳的部分，而在宴會廳外側還規劃了163坪的爐岸下沉式花園，就如同小秋紅谷一樣，提供給住戶一個舒適愜意的休憩空間；還規劃了影音會議廳，滿足住戶的視覺跟聽覺饗宴。」「遠雄琉蘊」位於房市金字塔頂端的七期，加上貼近現代人生活模式，產品力強的中小坪坪數規劃，也讓未來潛力持續看俏。

關鍵字：遠雄琉蘊台中七期房產

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