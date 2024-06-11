不再只有百貨公司！　巨型粉紅招牌降臨七期

▲位於市政路上，原本為「金弘笙汽車百貨」的大型店面，如今換上新招牌，由粉紅色的「寶雅」進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期重劃區過去常被詬病無生活機能只有百貨，如今發展熟成區域內首間粉紅招牌的寶雅也進駐，且選在誠品生活插旗的市政路上，信義房屋專家認為，七期生活圈除了有百貨商圈外，市政商圈也逐漸成型。

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位於市政路上，原本為「金弘笙汽車百貨」的大型店面，如今換上新招牌，由粉紅色的「寶雅」進駐，而原本的「金弘笙汽車百貨」則是併入隔壁原本的金弘笙汽修廠。

▲市政路尾端的打通工程已在進行中。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，該建物總面積約182坪，土地面積約370坪，位於即將打通的市政路尾端，不過並未有實價登錄揭露租金，在地房仲廖香婷以實價登錄周邊行情分析：「以周邊土地單坪價格換算，每坪租金落在900~1200元，且該地已經興建地上物，承租業者可直接使用經營，推測租金不低於35萬元。」

據了解，這間寶雅是繼鄰近文心路的全聯福利中心後，再度出現大型連鎖業者進駐七期，選在市政路上開設，信義房屋七期朝富店店長雷維道則認為：「過去七期生活機能幾乎仰賴台灣大道百貨商圈，在誠品生活開幕之後，新的『市政商圈』確實有成形的態勢。」

▲過去七期生活機能幾乎仰賴台灣大道百貨商圈，目前「市政商圈」確實有成型的態勢（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產台中七期園道加盟店謝德亮表示：「市政路商圈成型，除是擴大七期生活圈外，也因市政路打通工業區、中科的工程已經進行中，全聯過去補足七期生鮮採買機能、寶雅則是補足生活日常機能。」

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