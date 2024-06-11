捷運施工黑暗期帶走人氣　岡山好樂迪年初歇業

▲在地營業至少20年的「好樂迪KTV」岡山店，目前已歇業，屋主尚無出租或出售訊息。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近2年岡山的房市發展快速，連商場、大型醫院都陸續進駐，區域商業機能愈來愈發達，沒想到反而在地營業至少20年的「好樂迪KTV」岡山店，竟然無預警歇業，目前屋主尚無出租或出售訊息。專家研判，捷運岡山站施工黑暗期，讓沿線生意一落千丈。

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「好樂迪KTV」岡山店位於中山北路，根據在地人指出，至少已營業20年，是不少在地人從小到大聚會唱歌的好去處，也有當年最流行的自助吧，沒想到竟然無預警歇業。

▲岡山店停業後，目前高雄僅剩3家好樂迪分店。（圖／翻攝自Google Maps）

對許多土生土長岡山人來說，看到黃色招牌消失相當震驚與不捨，只能感嘆：「青春回憶沒了。」而岡山店停業後，目前高雄僅剩3家好樂迪分店。

該店屋齡35年，屬於特殊型產品，沒有這類大型店面，2~4樓約300坪，單坪約1000~1200元，預估月租金約35~40萬元。不過查詢租賃、買賣實登，均無交易記錄。而至今屋主也尚未釋出招租、出售等訊息。

大家房屋岡山阿公店東吳庭輝表示，傳統岡山市中心從火車站周邊擴散，火車站商圈是岡山最熱鬧的地區，附近還有樂購廣場、秀泰影城、無印良品以及高醫岡山分院，生活機能相當發達。

▲高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站預計6月底通車完工後，施工圍籬拆除，可對店面發展有所幫助。（圖／記者張雅雲攝）

吳庭輝指出，岡山近年來重大建設多，高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站預計6月底通車，好樂迪雖然在地20年，又是顯眼的三角窗，但受到施工黑暗期影響，停車相當困難，加上交通管制，施工期間連在地人都繞路通行。

此外，距離不遠的享溫馨KTV岡山店2021年開幕，裝潢、設備更新，人潮多被磁吸到新KTV消費，好不容易撐過疫情，沒想到還是歇業了。

台慶不動產岡山站前店長林慧珍表示，捷運施工對周邊店面影響大，施工期間不少餐廳倒閉，完工後施工圍籬拆除，可對店面發展有所幫助。

▲不少屋主看準捷運通車效益，去年租金已先漲起來等，已調漲約1成。（圖／記者張雅雲攝）

中山北路沿線以透天店面為主，屋齡約30年，地坪約30坪，1樓租金約3萬元，整棟約5萬元，不少屋主看準捷運通車效益，去年租金已先漲起來等，已調漲約1成。

目前店面成交價格，新透天開價5000~6000萬元，中古透天店面，建坪落在60~70萬元，林慧珍預估，看好之後通車行情，租金還會有一波漲幅。

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