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台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

▲▼ 台中高鐵站,台中烏日高鐵,烏日高鐵,烏日街景,超級娛樂城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城開發案」，歷經2年8個月的都審、交評、環評等審查後，終於敲定於6月30日將舉辦動土典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台最大的高鐵站區開發案、位於台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城開發案」，歷經2年8個月的都審、交評、環評等審查後，終於敲定於6月30日將舉辦動土典禮，讓烏日區不僅迎來金雞母，更成為周邊房市叩關5字頭的敲門磚。

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由第一大國際開發公司取得2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案的台中「高鐵娛樂購物城」，光是投資金額就超過200億元，基地面積廣達4.8萬坪。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中「高鐵娛樂購物城」開發案將採一次性開發，分期營運，樓地板面積高達18.2萬坪。（圖／業者提供）

該標案在歷經廣三SOGO體系得標，新光三越集團提出抗議、環評問題、中途也經歷過變更設計等等難關，終於在台中市民疑惑、期盼之中，迎來好消息。根據第一大國際開發提供的公開資料，「高鐵娛樂購物城」開發案將採一次性開發，分期營運，樓地板面積高達18.2萬坪。

第一期以百貨購物商場結合國際會議中心、國際多功能展示場、立體停車場為主。第二期再加入五星級飯店。該開發案開發內容包括全台規模最大的百貨購物中心，商場面積高達10.6萬坪，是台中新光三越＋台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.7倍大。

▲▼ 台中高鐵站,台中烏日高鐵,烏日高鐵,烏日街景,超級娛樂城 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高鐵娛樂購物城不再是紙上談兵，過去民眾對於烏日區期待轉換成真正重磅利多，金雞母成為定心丸。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察高鐵特區預售推案，目前由2大案包攬交易量，包含「大華縱橫」供給1141戶、最高單價來到48.86萬元，達麗建設「新高鐵」供給1229戶，最高單價49.82萬元，雙雙都將叩關5字頭。

另根據實登揭露，高鐵站所在的烏日區預售住宅大樓交易量，年增129%，其中6成以上交易集中在此2案，等於1年內就賣出近千戶「高鐵宅」。

▲▼ 新高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲達麗建設「新高鐵」目前實登最高單價49.82萬元，將叩關5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市估價師公會榮譽理事長楊祥銘指出：「綜觀高鐵娛樂購物城整體規劃相對完善，不再是紙上談兵，過去民眾對於烏日區期待轉換成真正重磅利多，金雞母成為定心丸。」

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關鍵字：高鐵娛樂購物城台中烏日房市房價動土交流道

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