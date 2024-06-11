【廣編】皇普股東會BIM+PES雙指標　首創業界新高標

▲皇普建設(台灣證交所股票代號：2528)於6日召開 112 年股東常會，由董事長蘇永平親自主持。
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圖、文／皇普建設提供
皇普建設112年度營業收入18.50億元、稅後純益2.4億元、EPS為0.64 元，故本次股東常會承認112 年度財務報表及盈餘分配案外，會中亦報告現金股利分派案，另公司台中市北區「皇普莊園」、桃園市青埔特區「皇普園首之道」兩案預計於 113年下半年度取得使用執照，有望持續推升營業收入及獲利成長。
皇普建設持續推出桃園市蘆竹區「皇普 MOMA」 、桃園機捷A10站「皇普La Vie」及新北市鶯歌區「皇普國家新美院」、「桃園青埔重劃區(住宅區)」等預售案，並規劃「新北市鶯歌區鶯歌案 II期」、「桃園市桃園區中路案」、「桃園市中壢區中運案」、「桃園市蘆竹區大新案 II期」 、 「桃園市桃園區富國案」 、 「新竹市北區竹港案」 、 「台中市敦和合建案」以及共同投資開發「桃園市楊梅案」、「苗栗縣頭份案」等約一萬兩仟坪土地之建案。
皇普建設追求更細膩卓越之工程品質，導入業界首創雙指標，建築資訊模型(BIM)及第三方專業工程督察(PES)，推動建築使命、科技蓋房、革新工序！透過科技領銜建築革命，秉持看不見的堅持，看得見的進化，以指標為目標，超越業界，追求卓越！衷心感謝客戶、股東及合作夥伴長期以來的支持，公司將繼續帶領所有同仁及團隊攜手努力，為股東獲取報酬、為顧客創造價值、為員工謀求幸福、為社會善盡責任。
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