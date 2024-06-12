「基泰大直」拚解除列管　125億北車大樓拖8個月沒過戶

▲今（12日）基泰（2538）召開股東會，代理董事長劉柏良（左）、總經理馮先勉出席。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年9月「基泰大直」建案出大包，引發社會高度關注，目前基泰手上4案已復工，並完銷，唯「基泰大直」正積極解除列管。另外，投資人相當關注的「基泰忠孝」125億元交易案，拖了8個月尚未過戶，該公司表示，預計最快年底、最慢明年可過戶，認列營收。

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「基泰大直」在去年9月因開挖不慎，連續壁斷裂，導致基地坍踏，並使鄰房公寓「1樓變B1」，目前該棟已拆除，25戶住戶無家可歸，另外還有東側鄰地、南側鄰地屋況也受到波及。

今（12日）基泰（2538）召開股東會，承認去年營收3.76億元，稅後淨利4.11億元，年增115%，EPS（每股純益）0.94元，為近8年最佳表現。會中並通過配發現金股利0.7元、股票股利0.15元。

不過，今日股東會基泰謝絕媒體進入會場，唯發言人紀鈞舜會後接受媒體訪問。他表示，「基泰大直」東側鄰地、南側鄰地走公辦都更，基泰沒有參與；至於拆除的25戶，基泰提供3年租金補貼，目前住戶組自救會，基泰不排除任何合作可能性。

基泰手上建案包括：北投「基泰磺溪」、大安「基泰大安」、內湖「基泰壁湖」、文山「象山主人」，4案都已復工，且已全數完銷，可挹注未來幾年營收。

▲基泰在手4建案已復工，並完銷。（表／記者項瀚製）

而去年底、今年初則有萬華「基泰建中」總銷約4億元陸續完工入帳認列。「基泰大直」部分，紀鈞舜表示，正積極與鄰損戶和解，達到一定比例後，市府則解除列管，後續建案規劃公司則研議中。

投資人也相當關注的是，去年10月基泰發布重訊，以125億元出售台北車站旁「基泰忠孝」大樓整棟，預計處分利益50億元，建物總坪數共約8204坪、土地約448坪，震撼市場。買方則為李姓自然人，被媒體揭露正是東霖開發建設董事長李承晉。

但至今一直無完成過戶，無法挹注營收。對此，紀鈞舜表示：「該案由於金額大，買方還有一些洽談貸款事宜，最快在今年底、最慢明年將完成過戶，認列營收。」

▲去年10月基泰發布重訊，以125億元出售台北車站旁「基泰忠孝」大樓整棟。（圖／記者項瀚攝）

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