一殯13日正式拆除！屋主惜售　周邊房市交易量縮45%

▲臺北市第一殯儀館將在明日正式拆除。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

臺北市第一殯儀館將在明日正式拆除，觀察近3年周邊房市價量變化，價格成長超過1成，每坪從68.9萬元漲到76.9萬元，但交易量卻是急凍，量縮45%。在地房仲表示，在地看好利多實現後房價上漲動能，除非有緊急用途，否則大多會抱緊緊。

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近60歷史的臺北市第一殯儀館，將於明（13日）正式啟動拆除作業，住商機構觀察周邊交易，2021年1~5月平均每坪房價68.9萬元，共有274筆交易，但到了2024年1~5月僅累計150筆交易，交易量減幅高達45.3%，而平均房價每坪漲到76.9萬元，漲幅達11.7%。

▲臺北市第一殯儀館周邊房價、交易量變化。（表／住商提供）

住商不動產松江民生加盟店東歐政和分析，一殯周邊多為公寓物件，屋齡偏高，過去成交行情約5~6字頭，雖說周邊有捷運行天宮站等機能，且位處北市蛋黃區，但受限嫌惡建築等因素，房價長期凍漲。

不過，近年市府釋出拆遷利多，房價平均已來到7字頭，「而交易量急凍，主要是在地看好一殯轉移後房價，除非有緊急用途，否則大多會將手中資產牢牢把握住，等利多實現後房價上漲。」

信義房屋松江民生店專案經理羅新宇補充，一殯拆除的話題已討論許久，隨之後政策越趨於明確，屋主的惜售心態也越來越強，如今迎來正式拆除，預期房價可與榮星花園一帶看齊。另外，過去被稱為「停屍間第一排」的建物，未來跳升幅度也會更明顯。

▲一殯周圍平均房價已來到7字頭。（圖／記者項瀚攝）

一殯拆除後，傳出未來以長照、醫療為主要用途，但依據民間習俗，該地多預計將再過數年之後才會進行開發。歐政和提醒：「民眾若以投資、置產為前題，還是要密切關注市府規劃定案。」

《ETtoday新聞雲》曾製作專題報導，周邊殯葬對於一殯拆遷頗為淡定，由於二殯周圍店面少，殯葬業需求不減，加上一殯周邊相關業者有一半以上店面都是自有，幾乎不會跟著搬，也不會影響生意。

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