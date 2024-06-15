快20年中古屋　見開價他愣「跟附近新案沒差多少」：買新的？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人因價格考量會選中古屋，不過，就有網友表示，看中一間快20年的中古屋，結果屋主的開價跟附近新建案差不了多少，「這…大家會殺價買嗎？還是直接購買新建案？」對此，信義房屋專家指出，買中古屋的話可能會有翻新、修繕等費用，如果沒有這筆預算，可能新建案會是比較好的選擇。

有網友在「買房知識家」求問，「想請問，快20年中古屋，之前表達有意願購買，結果屋主開價的跟附近新建案差不了多少，這…大家會殺價買嗎？還是直接購買新建案？」

貼文引發議論，「買新的」、「先殺，看對方回應，如果還是差不多，買新的」、「殺得下來…買；殺不下來…新的」，還有人直呼，「買新的，10年後換屋，30年的房屋不好脫手，除非您買透天。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，以中古屋來說，多少都會有需要翻新、修繕的需求，若真的要重拉管線、鋪地板、廚房及衛浴設備更新等等，可能不是一筆小數目，若是沒有這個預算，那可能新建案會好一點。

值得注意的是，日前也有房產專家透露，身邊有幾位朋友看中古屋看了一年半載，結果最後氣到去買預售屋，「中古屋開價與新建案差不多，也實在太敢開了吧…」

許多人也感慨，「我也是看舊的快看不下去」、「真心覺得中古屋賣方是來助攻預售市場的。」「現在幾十年的中古屋一點都不中古屋了」、「中古真的超級貴」、「真的，只是躺對地方40年就想開高價，只能被洗去買預售了吧」、「我家（東湖）這邊17年中古電梯大樓，沒有車位，一坪要賣107萬。我也真是哈囉你好嗎？」