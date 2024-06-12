【廣編】打動天母地主！隱身豪宅最後綠玉「大將天母」等多年終動土

▲「大將天母」動土儀式。

圖、文／大將天母提供

天母的特殊性，讓每塊土地都彌足珍貴。中山北路七段億級豪宅81巷內，一個停滯超過10年的都市更新案，早已是正天母居民矚目的焦點。這塊土地位於羅友倫將軍故居旁，曾吸引多家建設公司前來洽談，但最終皆無果而返。直到大將開發出現，經過多次奔走討論並一一了解需求後，以真誠態度打動地主，終於啟動這項都更計畫。今日動土儀式上充滿喜慶，這一刻對於建商、地主及天母的居民來說，都來之不易。

「房子是一輩子最貴的財產，將心比心，用自己希望被對待的方式對待他人……」大將開發營建事業處江民州總經理的這番話，說明了大將開發成功說服地主的關鍵。道理很簡單，但從建商角度來說並不容易。

親自走訪在地，將地主需求放在心上，解決平面車位問題、換回原本室內面積、維持權狀內容等等，為住戶爭取合理的權益，但從不私下協議，這是大將開發一貫堅決的做事原則。以平等對談的方式理解需求，最後在兩次全體住戶與律師見證下，透過公平、公正、公開的透明方式，逐條討論條約內容，給予充裕時間理解，擬訂一份雙方共好、保障地主權益的合約書。

大將開發把都市更新當作一種社會與環境責任，大將天母一案，已為大將開發開啟了都市更新的好口碑。

【大將天母】天母中的天母 住定嚮往

大將開發Ｘ日本國土營造｜SRC制震｜51坪．28坪

預約鑑賞 : ( 02 ) 2836-3888

接待會館 : 天母東路48號