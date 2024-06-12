一殯改建陽宅能買嗎？命理師揭轉化3招：挖到這東西立刻辦法會

▲台北市第一殯儀館今（12日）進行拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。（圖／CTWANT提供）

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走過近1甲子的台北市立第一殯儀館，今（12日）舉行祈福暨圓滿感恩灑淨法會，「景行廳」銜牌的卸下，象徵一個時代結束。位於台北蛋黃區，卻也是全台北最大嫌惡設施的一殯，其後續開發不僅受到各界關注，「陰地如何轉陽」，也成為傳統信仰者最在意的問題。

名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙表示，陰地雖可改建為陽宅，但要經拆除、曬地、地基土挖除等程序，以利陰陽轉化，功德圓滿。他認為，殯儀館所在地之陰地，至少需曬地3年，期間可作停車場或綠地，但植栽不宜過高或過密，夜間照明也要儘量明亮，否則易招晦氣，影響「磁場」。

楊登嵙指出，殯儀館若要作陽宅使用，首先要拆除原建築物，避免好兄弟逗留，之後再挖除3尺（90公分）地基土，若過程中發現遺骸，務必做適當處置，避免靈異發生；動工階段也要辦超渡法會。此外，為防陰陽兩界混在一起，可在建築基地用馬路或河流等方式形成結界。

針對一殯拆遷後的利用，台北市長蔣萬安今天接受聯訪時表示，該塊地短期內將作停車場及綠地使用，並正積極蒐集各方意見、地方需求，進行中長期規劃考量，混合式商宅、社宅、長照專區都在考量內；另一殯西側及東北角的部分私人土地，會視整體規劃後評估是否徵收。

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