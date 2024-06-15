預售「商辦王」還是它！　前5月賣出32.7億、單價180萬元

▲辦公室產品供給量少，現貨市場好的辦公室大多在壽險或企業手上，實際上釋出待售的量體並不多。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳意雯／台北報導

台北市預售市場近9成皆是住宅產品，據北市實價周報資料顯示，辦公室預售推案「國家企業廣場 TAIPEI ONE」一口氣揭露9筆實價資料，合計揭露金額高達20億元，今年總計已揭露32.7億元，是今年預售辦公室的最高價個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，辦公室產品供給量少，現貨市場好的辦公室大多在壽險或企業手上，實際上釋出待售的量體並不多，若是在市中心推出辦公預售案，反而成為現在市場上的缺口產品，加上當前對於辦公室空間需求穩定，因此個案能夠寫下不錯的銷售成績。

第一季「國家企業廣場 TAIPEI ONE」揭露7筆交易，高樓層每坪成交單價172.5至180萬元，單筆面積落在90至116坪間，4月底又揭露9筆實價中低樓層紀錄，每坪單價落在157至164萬元間，未創新高，累計今年揭露金額已高達32.7億元，每坪180萬元亦是今年預售商辦的最高價。

目前全國辦公室最高單價仍是北市信義計畫區的「統一國際大樓」，屋齡雖已近20年，但曾創下每坪單價達210.5萬元的紀錄。

▼國家企業廣場 TAIPEI ONE」一口氣揭露9筆實價資料，合計揭露金額高達20億元，今年總計已揭露32.7億元。（圖／翻攝自興富發官網）