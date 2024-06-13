央行出手調升存準率、加碼信用管制 　信義：影響力比升息還大

▲央行總裁楊金龍於今日央行理監事聯席會議後宣布，調整選擇信用管制措施及調升新台幣存款準備率0.25個百分點。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

中央銀行今（13）日下午召開今年第二季理監事會議，大動作調升存款準備率1碼（0.25個百分點)，7月1日起實施。並祭出第六波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。信義房屋專家認為調升存準率的影響力比升息還大。

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央行再度祭出第六波的信用管制，壓縮七都第二戶以上住宅貸款成數，並調升存準率1碼，至於提升存準率，會有什麼影響？銀行業者表示，存款準備率升息1碼，就大概是1200億元左右的放款金額被限制住。不過，雖然1200億元放款金額看似相當多，但據統計台灣超額儲蓄約4兆元，過去2022年6月、9月也都各升存準率1碼，所以他認為實際上對房市影響仍是有限。

不過信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為：「調升存準率的影響力比升息還大，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。」

▲業者認為目前房市熱的是預售屋，但預售制度上，前期預售屋繳款沒有貸款壓力，央行此舉對市場降溫極其有限。（圖／資料照）

但高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「目前房市熱的是預售屋，但預售制度上，前期預售屋繳款沒有貸款壓力。對市場降溫極其有限，而信用管制部分，則是進一步扭曲正常換屋需求，甚至因為對於成屋市場的過份壓抑，將使熱錢、剛需流向預售市場的趨勢更為擴大，銳化房市價量膨脹的領先指標。」

黃舒衛也提醒：「過去台灣房市有3大因素支持大漲小跌的超穩定結構，首先是自有住宅比率超過8成，其次是背有房貸的住宅不到1/4，最後是公共建設、就業就學人口集中在主要都會區。」

▲業者表示，調升存準率的影響力比升息還大，未來銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。（圖／資料照）

然而未來隨著高科技投資往中南部移動，以及重劃區、新成屋出現千禧年之後的新高量，需求及債務結構與以前大不同，價格泡沫、風險集中的現象可能更為廣泛，無論是政策監管、建築投資、金融放貸的考量都應該與時俱進。

曾敬德認為：「將第2房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族，已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋，不過若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。」

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