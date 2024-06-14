第二戶限貸6成「貸不到足額」無法交屋怎麼辦？網喊：一成還好

▲貸不到足額而無法交屋要怎麼辦？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

中央銀行13日召開2024年第2季理監事會議，雖然政策利率維持不變，但調升新台幣存款準備率，並祭出第六波打房。對此，就有網友好奇拋問，若之後貸不到足額而無法交屋，要怎麼辦？貼文曝光後，引發討論。

中央銀行13日召開2024年第2季理監事會議，調升存款準備率1碼（0.25個百分點)，7月1日起實施；第六波選擇性信用管制，調降自然人特定地區第二戶購屋貸款最高成數，上限為6成，自6月14日起實施。

因此，就有網友在PTT的home-sale板上發文表示，如果買方在6月14日前就簽約，但因為「升準不升息」而貸不到足額，並進而導致無法交屋、產生違約金，這應該要怎麼處理呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己處理啊」、「才一成也籌不出來，買什麼房」、「你去翻預售的合約，有寫你的問題算你的錯」、「自己找錢」、「那是你自己的問題，自己解決囉」、「一成還好，只是生活會很辛苦，我之前買預售，為了三成工程款，那幾個月真的是吃泡麵，完全沒錢」。

也有網友指出，「簽約了沒跟銀行對保也不算」、「14（日）以前已交資料對保應該沒差，以後就想辦法生錢或違約」。

央行祭出第六波的信用管制，壓縮七都第二戶以上住宅貸款成數，並調升存準率1碼。提升存準率會有什麼影響？銀行業者表示，存款準備率升息1碼，約是1200億元左右的放款金額被限制住；不過據統計，台灣超額儲蓄約4兆元，過去2022年6月、9月也都各升存準率1碼，所以他認為實際上對房市影響仍是有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，「將第2房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族，已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋，不過若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約」。

此外，央行第二戶限貸6成其實也有配套措施，只要在1年內換屋就不會有影響，也就是新屋申貸貸款時，與銀行簽切結，一樣可貸到8成，但要在1年內把舊屋賣掉。