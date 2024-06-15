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小宅當道！陽台面積縮水　台南減幅最大

▲▼台灣房屋談陽台面積縮水。（圖／業者提供）

房仲業者統計前5月3年內新屋，平均陽台面積與2019年疫情前比較，包含雙北市、新竹縣市及台中市，都有縮水的情況。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

隨著小宅興起，陽台面積普遍縮小，房仲業者統計前5月3年內新屋實價登錄交易，平均陽台面積與2019年疫情前比較，包含雙北市、新竹縣市及台中市，陽台面積都有縮水的情況。而台南市平均陽台面積縮減0.8坪，減幅為七都之最。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，依建築法規，陽台在一定規範中屬於免計容積項目，若與梯廳合計面積，建商免計容積規劃上限，可達該層總樓地板面積的15%。而陽台面積縮水，主要因為小宅產品興盛，這類單層多戶的社區，所需的電梯數和梯廳面積較大，相對就得犧牲陽台面積了。

台灣房屋統計，屋齡3年內新屋物件有陽台物件最多的縣市為高雄市，占99.1%，其次為台南98.6%，以及桃園97.7%。占比最低的台北，僅86.3%。張旭嵐指出，陽台形態上可分為景觀陽台和工作陽台，基本上住家工作陽台要2至3坪較為實用。

▲▼台灣房屋談陽台面積縮水。（圖／業者提供）

觀察各都陽台面積，以南部最為大器，高雄市平均3.6坪，其次為台南市的3.5坪，而陽台最小是新北市的1.8坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，陽台計坪也計價，從購屋偏好來看，七都房價越北越高，對一般購屋族來說，錢更要花在刀口上，相對較不偏好大陽台物件，空間足夠洗曬衣服即可，新北市近年首購風潮盛行，因此新屋的陽台坪數也相對迷你。

而南部房價水位親民，對有陽台的物件接受度相對更高，同時，中南部新興重劃區相比北部來得多，重劃區土地面積大、地價成本相對低，更易於建商打造景觀宅，大陽台更是必備條件之一，加上高雄市因推廣「高雄厝」設計及鼓勵回饋辦法，最大特色均為鼓勵建商打造景觀綠化大陽台，可享有容積獎勵，都是推升南部新案陽台面積因素之一。

關鍵字：小宅陽台面積房價建商南北差異台灣房屋

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