高雄僅存唱片行一招求生　老闆自嘲：用愛發電

▲音樂工業復興，這2年黑膠唱片又開始流行。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

都說時尚是10年一循環，近年輪到音樂工業復興，這2年黑膠唱片又開始流行。高雄連鎖唱片行雖然全部熄燈，不過還有獨立唱片行老闆在自家店面用愛發電，老闆James說：「如果單純選擇開間個性小店，只賣黑膠唱片，經濟規模應該很快做不下去。」

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以前5、6年級生下課最常去逛唱片行，連簽唱會也舉辦在實體通路，高雄最知名的連鎖唱片行就是五大、玫瑰、大眾等，複合式經營的也有誠品、光南等，當時堪稱百花齊放。

隨數位音樂崛起，連鎖實體唱片行慢慢走入歷史，一間間陸續結束營業，高雄只剩一些光南、誠品還買得到CD。但不代表唱片行消失，而是風格從過去的連鎖通路走向特色文青，老闆就是專業的樂迷或唱片藏家，更注重整體店內氣氛營造。

▲James透露，店內約有8000張二手唱片。（圖／記者張雅雲攝）

2017年開店的「艾比路唱片行」老闆James表示，退休後原本在網路與同好交流、銷售二手唱片，朋友建議不如乾脆在自家店面經營唱片行，可以把音樂分享給更多人。James透露，店內約有8000張二手唱片，風格涵蓋西洋、東洋、爵士、搖滾、古典等風格，大部分都是來自個人喜好。

他隨時可以找到想要的那張唱片，被朋友號稱是「人肉點播機」，至於售價，二手唱片單張約500~1000元，新唱片依當時發行的價格約1200~2000元都有。

▲店內2個主要收入來源是餐飲、黑膠唱片，餐飲佔整體營收的比例達7成。（圖／記者張雅雲攝）

不過在單純賣唱片2年後，就加入餐飲元素，反倒成為一間可以輕鬆聽音樂、喝咖啡的小店，James坦言，店內2個主要收入來源就是餐飲、黑膠唱片，月營業額約20萬元，雖是抱持交流音樂的初心，現在餐飲佔整體營收比例達7成。

在實體唱片行陸續消失的年代，數位音樂已是無可避免的趨勢。James說：「如果單純選擇開一間個性小店，只賣黑膠唱片，經濟規模應該很快做不下去。」增加餐飲後，也吸引不少年輕樂迷，常客加新客光顧，撐過最難經營的前3年。

▲愈來愈多年輕人喜歡黑膠音質的細節，乾脆入手黑膠唱片機。（圖／記者張雅雲攝）

James觀察，近年唱片實體店面不說高雄，在台灣都算少，整個高雄也所剩無幾，能經營下來的，店租、人事成本都控制得很好，甚至就是自有店面，無須負擔店租成本，老闆就是店員，才能一開多年。之前台北老字號「小宋唱片行」來高雄開分店，最後也是不敵成本壓力黯然收攤。

而他樂觀表示，這2年黑膠唱片有復興趨勢，愈來愈多年輕人喜歡黑膠音質的細節，乾脆入手黑膠唱片機，一買就入坑，加上整張唱片精心製作的封面、歌曲排序、海報、歌詞等，聆聽音樂是欣賞一份完整的「作品」，不是輕易到線上串流聽一首數位歌曲可取代。

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