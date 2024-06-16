憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

▲全台營建業面臨缺工的問題已非秘密，而隨著政策大目標ESG永續發展議題，不少業者也憂心成本加劇問題。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

全台營建業面臨缺工的問題已非秘密，而隨著政策大目標ESG永續發展議題，不少業者也憂心成本加劇問題，特別是碳排、能源使用大戶的房地產相關產業，即將面對碳稅開徵，更有營建業自曝：「台中問題將是最嚴峻的，明年核彈級災難要來了！」

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中台灣營建業者自曝，缺工早就不是秘密，而台中營建業明年將面臨「核彈級災難！」。他說：「台中公共建設眾多，成為吸引人口移居的都市，如今台積電擴廠將在年底交地，明年將興建新廠，恐怕將重演過去科技業搶人的戲碼。」

他透露：「過去中台灣搶工時，科技業能夠以6000元日薪吸引工班，但營建業者拼不過，如今缺料議題趨緩下，但又面臨碳稅開徵，不少業者已經在擔憂明年的工班，『要去哪裡找？』，對於台積電是又愛又恨！」也預告房價真的下降不了。

▲台積電擴廠將在年底交地，明年將興建新廠，恐怕將重演過去科技業搶人的戲碼。（圖／記者陳筱惠攝）

臺中市建築經營協會理事長葉昱徵則表示：「中部營建業者對於淨零排碳議題都相當關注，從技術面、建材面做出新的討論，但實際上據內政部數據顯示，民眾對於綠建築願意溢價的比例大約5%，但轉型成本根本不止。」

對此，電通集團永續顧問長王馥蓓出席「臺中市建築經營協會大師講座」也提到，目前營建業面對碳排議題確實有著「有政策、沒路徑」的窘境，她建議營建業方向有三，從產品力與品牌力著手，產品力包含能源、房子、設備等方向與購屋族溝通「好處」，例如健康宅、能源節約。而領導人也能從品牌力去讓購屋族了解售後服務等價值。





▲電通集團永續顧問長王馥蓓（左）與臺中市建築經營協會理事長葉昱徵（右）認為政府應以鼓勵政策推動ESG永續發展議題。（圖／記者陳筱惠攝）

同時王馥蓓與葉昱徵都認為：「永續轉型已是現在進行式，政府應以鼓勵政策推動該議題，『棍子與蘿蔔』並存，如提供容積獎勵措施等方式，才能讓業者在風險中看到機會。」

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