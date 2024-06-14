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SinyiCare十大守護　信義房屋服務保障業界最優

SinyiCare十大守護 信義房屋服務保障業界最優（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋房仲協助屋主啟動漏水保障服務，修繕外牆滲水問題。

圖、文／信義房屋提供

信義房屋推出SinyiCare十大守護服務，包括訴求資訊透明的即時行情、產權調查；訴求創新科技的DiNDON智能賞屋、AI智能配案；訴求保障服務的履約保證價金信託、蟲蛀保障、漏水保障、高氯離子保障，高輻射保障、凶宅保障，解決消費者購屋可能遇到的疑難雜症與風險，為業界保障最完善。

信義房屋表示，推出SinyiCare的起心動念來自「你的房屋，信義在乎」，凝聚信義房屋40多年來對客戶的重視與心意，理解客戶的需求，十大守護對於賣方來說，委託給信義房屋賣屋，服務一條龍，安全又省事，而對於買方而言，在找家的過程中，信義房屋全程陪伴，售後保障讓買方很安心。

今年，SinyiCare十大守護中的漏水保障也全新升級；信義房屋自民國81年引領業界推出最高額漏水保固制度，93年因應市場物件屋齡普遍升高，將保障屋齡提高為30年，今年全新升級「不限屋齡」，擴大適用房屋年限。

全新升級後，信義房屋的漏水保障服務相較其他同業的漏水保障多了「四不一沒有」優勢，包括不限屋齡、不須催告賣方即可修繕、不分時間，交屋後保障期間發現漏水皆可申請、不限次數每次最高保障30萬、全台信義分店皆可申請沒有分區域。

除此之外，SinyiCare十大守護服務優於同業的優勢還有履約保證價金信託是業界唯一以銀行當保證人；高輻射建物保障，只要符合保障標準，原價購入不限住宅、無需法院判決確定；高氯離子建物保障，亦無需法院判決確定；凶宅保障則是業界首創，並有多重過濾機制，自建凶宅資料庫，讓預防及保障兼顧；蟲蛀保障則是業界獨家，其他同業未推出此項保障。

信義房屋表示，信義的服務保障則是強調「解決買賣方發現房屋有問題的急迫心情，成就買方、賣方、房仲的三張笑臉」，且信義房屋為已創立40多年的上市公司，有73億元的資本額，遇到房屋需啟動服務保障，有足夠的資本可處理問題，除此之外，全台直營，分店同仁、總公司客戶服務團隊，每一件案子從立案追蹤到結案，均耐心處理，一路陪伴客戶解決問題。
 

關鍵字：信義房屋SinyiCare十大守護智能賞屋賣屋

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