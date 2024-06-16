竹北預售案衝8字頭　網友指「正在超越台北」將高攀不起

▲近日網友瘋傳「竹北正在超越台北」，新竹是台灣的科技重鎮，當地吸引許多高科技人才。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳意雯／竹北報導

近日網友瘋傳「竹北正在超越台北」，新竹是台灣的科技重鎮，當地吸引許多高科技人才，據內政部統計資料，竹北市每年成長4000~5000人，成長率約17％，加上竹北市幼年比例最高、老年比例最低，未來超越台北成為台灣發展重心，實屬可能。

東森房屋竹北光明加盟店店長李榮振表示，以人口成長數來估算，假設每戶3人，竹北每年都有1200戶以上的需求，房價肯定節節攀升。李榮振指出，台北市近日實價登錄成交價開出1坪229萬元，以價格來說，竹北市相對實惠，且AI智慧園區已陸續迎來大廠進駐，估計帶來4000人次的就業機會，再加上聯發科高鐵辦公大樓將帶來的3000人次就業機會，人口只會不停移入，剛需增加、房價也跟著高升。

近年預售建案單價都已來到8字頭，指標大案採預約制，現場大排長龍且不得議價，顯見買氣讓建商信心十足。宏匯集團與冠德旗下環球購物中心組成的「宏匯企業聯盟」，取得高鐵專一用地經營權，規劃打造1.5萬坪複合型商辦加車站商場，全案可望於2029年完工，成為竹北新地標。

▲宏匯聯盟拿下新竹高鐵開發案，將打造1.5萬坪「南北雙塔」新地標。（圖／新竹縣政府提供）

李榮振表示，竹北高鐵特區有「新天龍國」之稱，不僅站穩8字頭水位，近日更有許多新案開出9字頭單價，中古屋平均單價則落在65萬元左右，區域內學區、商圈成熟，深受年輕族群青睞，加上高鐵通勤方便，離園區也近，買氣完全不受高價影響。

而竹北重劃區，縣治二期及三期整體發展也相當完整，李榮振說明，二期較早開發，目前中古屋單價落在55萬元左右，而隔著豆子埔溪另一側的三期較新，單價則落在58萬元左右，建議小資族參考。

除縣二、縣三，近年竹北華興重劃區也深受赴新竹工作的首購族喜愛，近一年中古屋平均成交單價落在50萬元左右，新成屋則落在58萬至60萬元之間，房價相對親民，交通動線與生活機能完整，補漲動能強勁，房價可期，值得關注。

▼東森房屋竹北光明加盟店店長李榮振表示，竹北預售案單價都已來到8字頭，現場大排長龍且不得議價，顯見買氣讓建商信心十足。（圖／業者提供）