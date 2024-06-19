帶動大南方！AI產業專區落腳沙崙　鄉民嗨喊：以後比價竹北

▲歸仁之建設利多有三井Outlet和沙崙AI產業專區，預估未來帶來大量的就業機會。（示意圖／資料照）

記者陳致平／綜合報導

行政院長卓榮泰日前造訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一個人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設立，推動AI產業化與產業AI化，從沙崙開始，這一消息一出便引發了網友的熱烈討論，紛紛表示，「大台南起飛、AI台南、AI發大財」。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有成大、陽明交大等AI研究機構，沙崙也有充足的用地，並聚集了綠能、資安等智慧科技的研發群落，各種條件都有利於AI生態的發展。經發局林榮川局長指出，目前已積極協助中央推動計畫，希望AI生態能早日在台南落地生根。

▲行政院長卓榮泰造訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一個人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設置，推動AI產業化與產業AI化。（圖／記者林東良翻攝）

「沙崙AI產業專區」消息一出，立刻在PTT home-sale版上引發討論，不少鄉民表示，「看來現在政策是要南北平衡，北部有輝達研發中心了啊，開始把重點設施往南部建設了，沙崙要起飛了嗎？沙崙井噴，這區以後比價竹北」，也有網友表示，「高鐵方便啊，不用到了台南還要轉車進市區」、「每個縣市的高鐵站都在噴，早就說了高鐵是送分題」、「要買房的就跟政策走吧，看來就是北高橋頭岡山、台南歸仁」。

但也有網友質疑沙崙AI產業專區是否能如預期帶動發展，還需要看未來專區設立後的實際情況，「聰明的人都知道宣布跟實際招商是兩回事」、「真不曉得AI生態園區能做什麼？除了算力中心，還有什麼會需要大型廠區的？RD辦公室不可能設在那麼偏遠的地方」、「等真的有啥廠商進駐再說，來鳥公司產業專區就還是那個鳥樣子」。

對此，國科會林法正副主委介紹了沙崙全區的發展，並說明未來將與國發會、台南市政府合作，在沙崙全區設立營運辦公室，推動AI產業招商、智慧電網、淨零科技、精準醫療與智慧照護等示範場域。