除北京、上海、深圳　陸央行：大部分城市已取消房貸利率下限

▲大陸房市近年不景氣。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

陸央行於上月17日發布房貸新政後，目前除北京、上海、深圳外，大陸大部分城市均已取消房貸利率下限。據估計，政策落地後，大多數城市首套房貸利率下降0.4個百分點左右，二套房貸利率下降0.6個百分點左右。

據《央視新聞》報導，大陸城市房貸利率下限取消後，目前多數城市商業銀行已經根據政策和市場形勢變化對房貸利率作出調整，房貸執行利率較前期有明顯下降。

中國人民銀行、金融監管總局5月17日宣布多項救房市措施，包括降低個人住房貸款首付（頭期款）比例，首套房首付比例不低於15%，二套房首付比例不低於25%；取消全國層面個人住房貸款利率政策下限，實現房貸利率市場化；下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

據《21世紀經濟報導》此前指出，按照新政策，個人購房的最低首付比例將降至歷史最低水準。目前貸款利率已處於歷史低位，此次調整後將繼續創新低。

不過，中原地產首席分析師張大偉表示，「517政策」全面落地後，大多數城市房貸利率可能下降0.3個至0.4個百分點。以人民幣100萬元貸款、30年期限、等額本息還款方式計算，總利息支出可減少7萬多元。貸款額度越大，利息支出減少越多。

張大偉又指出，中國房市經歷了長期深度調整後，市場的回穩速度恐怕不會很快，2024年房市的需求、購房者的收入和信心還需要一定時間恢復，市場還在逐漸見底過程中，各方期待落地政策的力度會更大。