端午一過熱爆！台電曝開冷氣前「必做1件事」電費省爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

端午節過後迎來真正爆熱的夏季，台電前兩日在粉專提醒，回到家時先開一下窗戶散熱，可以讓室內降溫，減少冷氣運轉時的耗電量，另外也要記得清洗濾網。台電昨（15）日再度發文，強調定期清洗冷氣濾網的重要性，只要每2到3週定期清洗，每年就能夠節省大約10%的用電，每天可以省下約0.47度電力。

台電在FB粉專「台電電力粉絲團」強調，「吹冷氣想省電～清洗濾網是一定要的！」只要每2到3週就定期清洗冷氣濾網，每年就能夠節省大約10%的用電，每天可以省下約0.47度電力。除此之外，定期清潔濾網還能提升冷氣的冷房效果，並改善室內空氣品質。

台電指出，冷氣機在運作的過程中，會吸入室內的熱空氣並吹出冷空氣。然而，空氣中的灰塵和細菌會被冷氣機吸入並卡在濾網和出風口上。若濾網上的髒汙累積過多，不僅影響冷房效果也耗電。

值得注意的是，台電分享，清洗濾網的方式也有訣竅，除了避免強力刷具、猛力刷洗，洗完以後也千萬不要拿去「曬太陽殺菌」，因為這些動作都有可能破壞濾網，「太硬的刷具或太用力刷可能會破壞濾網，太陽的高溫則會讓濾網變形或脆化，都會縮短濾網使用壽命。」

台電建議，清洗濾網時應使用清水或中性清潔劑沖洗，並用軟毛刷輕輕清洗，也避免使用化學藥劑或熱水。洗完後，用軟布擦乾或放在陰涼處自然乾燥，再裝回冷氣機。此外，如果是不能水洗的濾網，建議可用吸塵器進行清潔，或視使用情況定期更換濾網。