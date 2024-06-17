台積電抵嘉！土地行情飛天　嘉義太保地價5年漲6成

▲近期有台積電進駐議題的嘉義縣太保市，土地價位已經飛漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在嘉義科學園區設廠，周邊房價、地價炒翻天，根據房仲統計實價登錄，近期有台積電進駐議題的嘉義縣太保市，土地價位已經飛漲，平均都市計畫內的住宅土地交易案件，單價達10.3萬元，與2019年相比大漲近6成。

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住商機構根據實價登錄，盤點嘉義市、以及位於嘉科交界的太保市及朴子市周邊，都市計畫用的住宅土地平均價位。其中，太保市於2019年1~5月時，平均土地單價約6.5萬元，而到了2024年1~5月，平均土地單價漲至10.3萬元，價格漲幅高達59.6%，為3區中漲幅最高。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，半導體產業鏈傳出將進駐嘉義科學園區後，加上華泰名品城OUTLET去年底確定將設於高鐵站前，讓太保、朴子一帶土地買氣與價格齊漲。

而太保土地單價過去長期維持每坪10萬元以下，近期則已站穩單價1字頭，甚至4月時台糖於嘉義縣治特區的土地標售案，每坪更飆破35萬元大關。

▲嘉義主要行政區歷年1~5月土地單價。（ETtoday製表）

東森房屋太保加盟店店長葉彥延表示，太保、朴子除了台積電進駐消息，未來上下游產業鏈的其他半導體廠商也有機會進駐嘉義，附近還有馬稠後產業園區等，目前利多不斷為房市買氣點火，新案銷售銷速度，加上區域還有大片台糖土地可供開發，預估下半年新推案還有1~2成漲幅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期太保、朴子的預售案，最高分別已經出現3、4字頭，加深區域內購屋族群進場的信心，然而近期央行啟動信用管制，尤其針對投資族群，購屋者若非自住需求而進場置產，也需慎防遭遇房市黑天鵝。

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