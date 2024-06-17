全台最大燒肉店打頭陣　台南南區喜迎「統一三件套」

▲台南南區首家星巴克正在緊鑼密鼓施工中，近期綠色招牌造型曝光。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

看準台南南區蓬勃發展的商機，統一集團進駐該區，首家星巴克正在緊鑼密鼓施工中，近期綠色招牌造型曝光，旁邊還有7-11、康是美，在地民眾喜迎「統一三件套」。信義房屋專家表示，南區房價持續看漲。

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該店位於台南南區新和東路、新建路口，基地面積合計約664坪，由統一集團興建，預計分別設立星巴克、7-11及康是美，不但是台南南區首家星巴克分店，外界均預期，也有機會是7-ELEVEN第7000家門市的開店據點，有望配合台南建城400年，選在7月11日開幕。

記者致電統一集團，截至截稿無人回應。而星巴克則表示，開幕時間不確定。

▲星巴克旁邊還有7-11、康是美，在地民眾喜迎「統一三件套」。（圖／記者張雅雲攝）

不少台南在地人十分興奮，紛紛表示，終於喝星巴克不用進市區，也有南區人坦言，等一個星巴克真的等好久了。在地人表示，住了南區多年，從沒想到新建路房價會有起飛的一天。

在地房仲分析，老台南人多認為南區鄰近殯儀館等嫌惡設施，而不願到南區購屋，然而近年台南市受惠南科效應，買氣十分旺盛，在市區房價高漲的外溢效應下，許多購屋族轉往房價相對親民的南區購屋。

▲台南南區還有全球最大燒肉「碳佐麻里園區」設立，預計最快Q3開幕。（圖／記者張雅雲攝）

此外，除統一集團進駐，南區還有全球最大燒肉「碳佐麻里園區」設立，位於中華西路一段、新興路口，結合碳佐麻里燒肉等多個品牌，並與誠品合作，碳佐麻里表示，預計最快2024年Q3開幕，帶動近來房市買氣相當旺盛。

信義房屋金華店主任陳亮穎表示，區域房市以國宅為主，多為自住客，像是「陽光國宅」屋齡約30年，單價約18~20萬元，3~4房含平車總價1000~1200萬元。

▲區域房市以國宅為主，多為自住客。（圖／記者張雅雲攝）

也有不少屋齡40年以上公寓，多分布在經建路、中華路巷內，1樓可停車單價約25~30萬元，總價600~800萬元，2樓價格近20萬元，3樓以上單坪14~15萬元，總價300~400萬元。陳亮穎說：「只要開價合理，因總價不高通常2~3周就會成交。」

而周邊新大樓， 2021年新大樓還有1字頭價格，陳亮穎分析，近年房價落後補漲，屋齡5年內，成交價也站上3字頭，未來碳佐麻里、誠品開幕後，後勢持續看漲。

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