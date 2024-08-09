新竹工作！70K男看中3地區「能買小兩房嗎？」　一票人狂回

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名29歲男網友目前在新竹上班，月薪7萬、存款約120萬的他，最近看中幾個區域，正猶豫是否該入手小兩房，同時也怕房價會持續攀升。對此，許多過來人紛紛給出建議，直言「不要越拖越晚，先求有、再求好、再求大。」

網友在臉書社團「買房知識家」發文請益，今年剛滿29歲的他，目前在新竹工作月薪7萬元，存款含股票約120萬元，另外父母可借約40萬元，「想問這樣的條件有機會在苗栗市、後龍或楊梅買到小兩房嗎？還是繼續等，存夠多了再買呢？」

他直言，之前年少不懂事，因全款買車加上買遊戲點數，浪費了不少錢，不然存款應該可以更多的，「現在很後悔，也擔心存到更多錢時房價又繼續漲上去，永遠買不起。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

對此，大多網友點頭表示，「你都擔心會漲上去了，有時間就去看房子吧！喜歡就買，不要在意別人的想法」、「楊梅！新竹縣湖口、新豐，小兩房還有機會找到，想找房要趕緊找時間去看！越晚買越貴」、「目前依你的狀況，苗栗市應該可以」、「苗栗市可以，建議可以去看預售建案，預售的頭期可以分期慢慢付，這樣輕鬆許多，不要猶豫了」、「頭份歡迎你」、「看800萬以內的房子，小兩房不含車位有機會。屋齡30年以上兩房車也有機會」、「買預售屋，頭期款可以繼續存2年慢慢繳，交屋在2-3年後比較沒壓力，另外股票質押，可以再借款6成來使用」。

另外，也有房仲建議，「你可以先考慮600萬以內的房子，父母親可借的部份，當作是購買家具、家電或做衛浴、電路更新整修的費用，這樣也可以強迫自己儲蓄，每個月的房貸也不會影響生活品質喔！然後盡量找有平面車位的房子，未來想以小換大比較容易脫手。」