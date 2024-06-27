敦北南京生活圈加雙敦學區　「敦北VOGUE」為都市菁英量身打造

▲主持人張宇帶領大家開箱「敦北VOGUE」。

房產中心／綜合報導

坐落於台北市核心地段的敦北南京商圈，一直以來都享有「台北華爾街」的美譽。不僅匯聚了各大國際金融機構、奢華飯店及A級商辦林立。數十年來，該地區以其作為金融動脈重鎮的姿態，運籌全球資產。近年來，在政府與大型企業金融機構的合作下，敦北南京商圈推動了多個重量級都更案，包括台塑總部都更案、新光中華開發大樓都更案、富邦王朝大酒店都更案等，這些項目的推動使該商圈的價值持續攀升，進一步鞏固了其在台北市無可取代的核心地位。

▲「敦北VOGUE」位於南京東路與敦化北路的黃金十字軸線上，住戶下樓即可暢遊敦北時尚生活圈。

黃金十字軸線上的時尚生活圈

影片中，主持人張宇帶領大家開箱「敦北VOGUE」，基地位於南京東路與敦化北路的黃金十字軸線上，住戶下樓即可暢遊敦北時尚生活圈，且距離捷運小巨蛋站步行僅需1分鐘，前往內湖科技園區及信義區都非常方便。沿著敦化北路林蔭大道北行約10分鐘，即可銜接松山機場，國際商旅隨時啟程。教育方面，「敦北VOGUE」周邊擁有敦化國小和敦化國中等頂級明星學區，為孩子的成長提供優質的教育環境，讓他們在德智體全方位發展中奠定未來的美好基礎。

香港國際建築團隊精心打造 體現回家的歸屬感

由双正利建設打造的「敦北VOGUE」特聘國內外知名的建築團隊共同設計，包括HHAA建築設計事務所的徐兆立建築師、原碩照明設計顧問陳宇晃設計師，以及曾設計香港英皇戲院的OFT Interiors團隊等。

▲▼OFT Interiors在香港成立已11年，擁有豐富的設計經驗，此次在台推出設計首案，團隊投入了極大的用心，希望將其打造成精品酒店般的氛圍。

影片中特別與來自OFT Interiors的香港設計師KEN及CM對談。設計師KEN表示，敦北VOGUE位於繁忙地段，希望住戶回到家中能感受到簡潔和舒適，因此在設計上運用了水平垂直交織的線條和前衛的格柵概念，讓建築散發出前衛、簡潔和時尚的氣息。

而設計師CM介紹道，OFT Interiors在香港成立已11年，擁有豐富的設計經驗，涵蓋住宅、餐飲、娛樂空間和公共空間等多種類型的項目。知名作品包括K11-ART HOUSE、新天電影院、香港英皇戲院等，最近他們也在成都完成了一個大型商場改造項目（COSMO）。這次是OFT Interiors在台灣的設計首案，因此團隊投入了極大的用心，希望將其打造成精品酒店般的氛圍，完美體現回家的歸屬感。

精緻格局與高端建材 完美成就都市菁英生活

「敦北VOGUE」室內格局以1~2房為主，坪數落在11~25坪。特別是A1戶的主臥室，設計了三面下床的動線，這在市中心的2房產品中實屬難得。這種精緻適宜的大小，十分適合新時代都市菁英居住。

▲「敦北VOGUE」精緻適宜的大小，十分適合新時代都市菁英居住。

在建材選擇上，「敦北VOGUE」也非常講究地選用了Waferlock四合一智慧電子鎖作為大門門鎖，廚房配備了Panasonic廚具和德國Grunbeck全自動反洗雜質過濾器，衛浴則使用了日本INAX精品衛浴，讓住戶回家就能享受實用性和舒適性兼具的完美生活。

坐落於南京敦北十字軸心的「敦北VOGUE」，擁有台北市心精華稀缺的地段條件，讓住戶下樓便可暢遊敦北時尚生活圈，享受無盡的便捷與便利。從入口玄關到客廳、廚房、臥室，處處精心選用高品質的建材與設備，讓生活的每一刻都是精緻的體驗，成就都市菁英生活的完美起點。

敦北.Vouge官網：https://vogue.spaces.tw