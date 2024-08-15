存款550萬！夫妻雙北看房「覺得被掏空」　淚指1現象超不解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一對夫妻最近積極在雙北地區看房，怎料擁有550萬存款、月薪合計13萬元的他們，卻越看越覺得心酸，每當碰到不錯的兩房，開價至少3000萬以上，若有1500萬-2000萬的物件，又火速被賣掉，這讓他不禁崩潰直呼，「到底是哪裡人每天手上捧著那麼多現金，可以直接訂房的？」

網友在Dcard發文提到，夫妻月薪13萬元，而資產部分他有300萬元、老婆也有250萬，「當初想著這樣的條件找個1500萬的房應該是綽綽有餘，便開始在雙北看房，但網上台北市內兩房又有點樣子的，基本上都是3000萬以上，每每看到1500萬-2000萬的，很常半天、一天就說賣掉，然後房仲會問我，要不要看同棟更貴的？」

不僅如此，業務還直白地說，「1500萬的案件基本上秒殺，剩下的大多都是40年以上老屋，你還要再花100~200萬，整個重新裝潢，預售屋也沒比較便宜，越看離市中心越遠，不是新店就是三重、蘆洲。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO傻眼表示，「當我覺得能透過股市，每個月多賺個好幾萬、甚至十多萬，但房價飆得速度比我想的更快，老婆想要趕快生小孩，但也想要有大一些的生活空間，我已經很努力在賺錢了，卻覺得怎樣都趕不上。」

對此，網友們紛紛回應，「離開雙北，先求有再求好，不管怎樣都不要空手」、「一定要買北部的話，去看基隆桃園吧」、「資金不夠就別買市中心呀，或是不要堅持買新屋，錢不夠就是調整心態 ，放寬買房條件」、「看新北預售屋或A7」、「離開北部，你們的存款在台中能買2房甚至3房」、「別想一步到位，先求有再求好」。