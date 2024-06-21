美國搶房大戰逐漸冷卻　2致命原因曝光

▲美房市冷卻。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

在高房價和高利率的影響下，美國房地產市場出現了賣家增加但房屋銷售速度放緩的現象。根據美國房地產網站「Zillow」最新的市場報告，5月份的新房源上市數量較去年同期增長了13％，但潛在買家因高價格和利率望而卻步，導致房屋銷售周期延長。

儘管賣家重返市場，但買家並未同步回歸，許多新房源僅僅增加了市場上的庫存量。根據Zillow的數據，市場上的房屋數量較去年增加了22％。Zillow高級經濟學家迪沃恩吉（Orphe Divounguy）指出，「房屋在市場上的停留時間變長了，因為銷售量無法跟上新房源的增加量」。

根據萊坊（Redfin）最新分析，5月份上市的房屋中，近3分之2（61.9％）的房屋至少已經掛牌30天仍未達成交易。約40.1％的房屋已經掛牌2個月以上仍未成交。萊坊首席經濟學家費爾威瑟（Daryl Fairweather）表示，「市場正在放緩。房屋銷售時間變長，使得庫存量在市場上積累。」

儘管近期供應量增加，但「Zillow」指出，美國房地產市場的房源仍比疫情前少34％；「全國房源短缺約430萬套」，迪沃恩吉表示，「我們仍處於住房單位赤字的狀態。」問題主要由於抵押貸款利率保持在高位，加上住房負擔能力壓力加劇，潛在買家無法進入市場，迪沃恩吉說，「買家面臨著相對於疫情期間來說非常高的抵押貸款利率。」

根據聯邦儲備局（FR）數據，美國30年期固定利率抵押貸款在6月13日下降至6.95％，低於前一周的6.99％。費爾威瑟表示，儘管抵押貸款利率可能會迅速變化，但短期內不太可能出現大幅波動。聯邦儲備局在6月會議上保持利率不變，並預計今年只會進行一次降息，下一次會議將於7月30日至31日舉行。

費爾威瑟表示，「對於決定是否等待的購房者來說，沒有正確的答案。抵押貸款利率何時會下降無人知曉，因此很難根據這一點來規劃生活。」

美國一些市場上未售出的房屋數量顯著增加，根據Redfin的數據，達拉斯約有60.5％的房源在市場上停留至少30天，較去年同期的53％上升。在佛羅里達州的勞德代爾堡，這一比例為75.5％，較去年同期的68.2％上升；坦帕和傑克遜維爾也出現了類似的增長。

總體而言，雖然房地產市場面臨挑戰，但買賣雙方都可以通過靈活應對和合理預期來應對當前的市場狀況。