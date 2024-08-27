地段、機能相同「要選預售還是中古？」　網見價差秒選

▲原PO猶豫要入手預售屋還中古屋。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

若基礎條件差不多，你會選預售屋還是中古屋呢？一名男網友表示，在機能與地段相同的情況下，正在考慮要選擇預售還中古，「考量仲介費、新屋裝潢等，會怎麼選擇呢？」貼文曝光後，多數網友都建議選中古屋。

原PO在Dcard發文詢問，如果同一建商，機能和地段都相同的前提下，預售屋一坪63萬，室內27.4坪、公設34%、車位230萬，預計今年年底交屋；而中古屋一坪51.5萬，室內30.3坪、公設26%、車位180萬，屋齡18年且屋況佳，不太需要翻修，「考量仲介費、新屋裝潢的話，總價兩者差750萬，會怎麼選擇呢？」

對此，不少網友紛紛回應，「我會買新的」、「我會選中古」、「室內誰大就選誰，我覺得實用性比較重要」、「屋齡差快20年，一坪才差十萬出頭…選預售」、「中古屋我會帶個點心，厚著臉皮去跟鄰居問一下情況，附近有沒有惡鄰、蟑螂老鼠、上班時段的電梯是否要等很久之類的」。

但多數網友都選擇中古，「我會選中古，然後多的錢拿去投資，至少裝潢費省不少，而且住10年以28年屋來說轉售還ok」、「如果雙北近捷運，我選中古，只要地點正確就沒有賣不掉的問題」、「絕對中古，說會賣不掉的屁話聽聽就好」、「我個人選中古啦，你這條件八成是豪宅線以上的物件，基本上沒什麼漲幅空間，住得爽最重要」。