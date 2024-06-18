新青安擬簽「切結書」溯及既往　北、高房貸戶兩樣情

▲六都符合「新青安」貸款條件的交易件數中，以高雄近萬件居冠。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

為杜絕新青安房貸淪炒房工具、財政部擬祭出切結書，不過新方案上路前已助攻一波。房仲統計，六都符合「新青安」貸款條件的交易，以高雄市近萬件居冠，台北市不到高雄2成，堪稱冰火兩樣情。信義房屋專家表示，若不使用新青安，千萬房貸每年多繳約2.5萬元。

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財政部與八大公行近日關注「新青安」衍生房市議題，為防轉租、投資風氣，研擬貸款戶需簽訂「自住」用途切結書，由政府與銀行資料相互勾稽，若查出貸後轉租或人頭戶等行為，將要求購屋人歸還所有補貼利息，且傳出將溯及既往，不分新、舊戶一併稽查。

不過新方案上路前，新青安房貸戶已經催出一波買氣。住商機構根據實價登錄資料，盤點六都2023年8月至2024年6月之間，交易總價符合「新青安」貸款條件的1200萬元內純住宅物件。其中，高雄市交易件數達9967件，位居六都之冠，而房價最高的台北市僅1423件，位居六都之末，不到高雄申貸量2成。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，自去年8月「新青安」正式上路後，讓因《平均地權條例》修法而較顯萎靡的房市持續上揚，貸出新一波多頭，不過買氣較局限於總價帶較低的新北市以南都會區，才會出現北高申貸戶兩樣情。

▲新青安上路後，6都總價1200萬元內交易量。（圖／住商機構提供）

賴志昶觀察，新北市各行政區，以房價表現最親民的淡水區，交易量最為突出；桃園則以中壢、桃園區等房市熱區表現最驚人，其中中壢區交易案件更達2041件，為六都各行政區之首；台中市北屯、西屯區等有重劃區議題的區域，交易量體最亮眼。

而南二都表現，交易量冠居六都的高雄市，包括楠梓、鳳山、左營及三民區交易件數皆破千件，其中鳳山、三民主要為舊市區，機能成熟；而楠梓、左營則受惠於半導體產業進駐楠梓產業園區，交易表現最為兇猛。台南市表現較為平緩，以永康、東區等傳統房市熱區交易量體最大。

新青安是目前利率最低的房貸方案，信義房屋高三區協理周清源表示，以1000萬元貸款、40年限、寬限期5年且申請「新青安」，貸款利率約1.775%換算，每月本息平均攤還約需繳3萬1983元。

若不使用新青安，依照各行房貸地板價約2.185%，每月本息平均攤還需繳約3萬4084元，換算每月需多繳2101元，換言之，千萬房貸每年多繳約2萬5212元。

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