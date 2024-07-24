政策打房3年半全破功　專家揭房價越打越高真相

▲新青安破天荒的優惠方案，除幫助年輕人購屋外，也意外引發人頭戶、轉租亂象。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

房市狂潮從房貸餘額可見端倪，去年1月呈現罕見的借少還多負值，但到12月直接衝破1,050億元的歷史新高，冷熱狀況十分極端，後續更呈現幾近失控的現象。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，方向錯誤的打房政策，讓市場供需失衡是主因。

「《平均地權條例》禁止預售屋轉售，直接少掉3萬多戶供給量，建商與投資客競價關係消失，建商控價權力變高、供給變少，讓購屋族產生買不到的恐慌。」何世昌說。

何世昌指出，房地合一稅2.0同樣對中古屋市場產生鎖籌碼效應，加上新青安對中古市場點火，又讓購屋族認為政府鼓勵買房，種種因素下，只要一有利多、搶購消息在旁搧風點火，都會讓民眾急於追價。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則表示，新青安以破天荒的方式，用公股行庫立下高補貼、高額度、長寬限期、長貸款年限、低身分門檻的房貸寬鬆新標竿，直接讓原本單月申請不到2千戶的老青安，搖身變成月月申辦破5、6千戶，且占每月房貸放款餘額4成。

「新青安帶動的買氣，也燒向無法適用的投資客，或是自備款不足的首購族，全都導向低首付的預售市場。建商運用低利、無息等花招吸引買方，先交屋、再談貸款，直接破解預售屋禁轉的限制，因此創造不但投資客願賭，而且房市小白也恐慌搶進，催出前所未見的房市投資熱潮。」黃舒衛說。

不過，房市火熱的當下，專家提醒購屋區域務必慎選，漢華廣告副總管清智指出，「供給爆天量的區域，如果房價還持續噴出，就要小心需求跟不上，特別是投資客多的地方。」實戰經驗豐富的房市專欄作家顏博志則說：「全台房價亂漲時，根本已經分不清楚自己買貴還便宜，唯一不變的只有地段，避免日後房價反轉，那些現在買在荒郊野外的人，一定最悽慘。」



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