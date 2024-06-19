西日本鐵道公司買越南房產巨頭項目股份　價值8.4億元

▲越南房地產巨頭南朗集團出售項目25％股份，給合作夥伴西日本鐵道公司。（圖／翻攝南朗集團官網）



記者張靖榕／綜合外電報導

越南房地產巨頭南朗集團（Nam Long Group）最近敲定一筆大生意，該集團已經將其面經45公頃的南朗大福（Nam Long Dai Phuoc）項目中，25％的股份出售給日本合作夥伴西日本鐵道公司（Nishi Nippon Railroad），交易金額為6620億越南盾（約2600萬美元，約新台幣8.4億元）。

綜合外電報導，越南房產巨頭南朗集團於17日的一份聲明中表示，本筆與西日本鐵道公司的交易，將使該集團在今年第二季度獲得2000億越南盾（約786萬美元，約新台幣2.5億元）的稅後利潤。

該項目位於越南南部同奈省，地理位置相當優越，除了靠近胡志明市，南部還有多條高速公路以及正在建設中的同奈省隆城機場。

南朗集團表示，該項目已經完成場地清理和土地整平，並獲得了1比500比例的總體規劃和土地使用權證書。

南朗集團於2021年9月引入西日本鐵道公司，作為南朗大福項目的聯合開發商，這已經是雙方第8次的項目合作。根據計劃，該項目將主要提供高級聯排住宅和別墅。

南朗集團在胡志明市證券交易所（HoSE）上市的股票（代碼：NLG），18日收在41,750越南盾（1.64美元），上漲1.83％。