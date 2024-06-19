「鄉林皇居」被擠下　秋紅谷旁豪宅刷新在地租金天花板

▲「鄉林皇居」租賃王易主，2024年由老牌豪宅「寶輝一品花園」以20萬元租金奪冠。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去被稱為投報率CP值最高的造鎮豪宅「鄉林皇居」，因房價親民公設豐富，成為外資租賃首選，最高曾創下每月15萬元租金，傲視七期。不過「鄉林皇居」租賃王易主，2024年由老牌豪宅「寶輝一品花園」以20萬元租金奪冠。

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近期房價表現驚人的台中市西屯區，豪宅租金價位同樣亮眼，位於七期的「寶輝一品花園」6樓戶，以月租金總價20萬元成交，刷新台中市豪宅租金天花板。

▲過去被稱為投報率ＣＰ值最高的造鎮豪宅「鄉林皇居」，因房價親民公設豐富，成為外資租賃首選。（圖／記者陳筱惠攝）



台中市截至6月為止，共5筆住宅租賃總價破10萬元交易，全數位於西屯區，其中，「寶輝一品花園」6樓戶總坪數約253.8坪，月租金以20萬元整成交，換算租金單價約787元，創下有實價以來，台中市住宅租金總價最高紀錄。

對此，住商不動產七期朝富加盟店店東陳俊雄分析：「該社區雖然屋齡已14年，但鄰近『台中老虎城』、『誠品生活480』等知名賣場及秋紅谷景觀生態公園，周邊商業、生活與休憩機能俱全，地段優勢讓在地高資產族群愛不釋手。」

▲台中市2024年住宅租賃ＴＯＰ5。

另觀察此次入榜的豪宅還有「興富發恆詠」、「鄉林皇居」等皆位處七期重劃區，令人驚奇的則是屋齡2年的「創健Moon Park」，位於水湳中央公園第一排，也以10萬元租金殺盡排行榜。

▲水湳經貿園區外圍新成屋「創健Moon Park」以月租10萬元進榜。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「市場豪宅物件稀缺，高資產族群寧『以租代買』，而七期本身為台中最具指標性的富人區，周邊社區租金高昂並不意外，不過水湳中央公園以面積廣達67公頃的綠地著稱，新案行情已站穩7字頭，也形成新興豪宅聚落，致使高總價住宅租金價位高居不下。」

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