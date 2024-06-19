新竹「晴空匯」再傳火警！烤箱冒煙觸發警報　鄰戶嚇：一串車過去

▲新竹市「晴空匯」18日晚間再傳火警。（圖／翻攝爆廢1公社，下同）

圖文／CTWANT

新竹市東區「晴空匯」日前火災，2名勇消不幸殉職，震驚外界。怎料18日晚間「晴空匯」日前再傳火警，疑似住戶的烤箱冒煙觸動警報，消防員出動4車到場後，現場無明火。對此，網友擔憂，「這樣會影響房價嗎」、「住裡面不就每天提心吊膽」。

有網友在臉書社團《新竹大小事》發文，不知「晴空匯」又樣了，「據說是住戶烤箱冒煙，觸發警報，沒事，虛驚一場」，也有人在《爆廢1公社》，「應該沒什麼事情，目前留4台消防車留守。」

▲現場有消防車待命。

消息一出，網友紛紛留言「烤箱冒煙沒事沒事」、「虛驚一場」、「這次滑翔翼因該準備好了吧」、「這個陽穴，廢了」、「上次燒完換隔壁棟？」「是不是該定期做實際住戶消防演練」、「這手機的夜拍性能真好」、「6000萬又出事」、「改名晴空匯勒修」、「一堆人都停下來看發生什麼事」、「嚇死人，剛一串車過去」、「住裡面不就每天提心吊膽」、「這樣會影響房價嗎」。

據悉，晴空匯上月才發生火警，大樓有28層，樓梯都是濃煙，消防透過大型吊車升到27樓才成功疏散民眾，351位住戶受困，經過14小時的驚魂記才脫險，2名消防隊員李詠真、周立鑫在搜救時氧氣瓶耗盡，不幸殉職，也讓外界哀痛。

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