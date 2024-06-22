5年漲破95%！　楠梓區登七都「漲最大」行政區

▲高雄市楠梓區是近5年七都中，中古屋房價增幅最大的行政區，單價漲幅飆破95%。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

近5年全台中古屋房價最狂前10行政區，由高雄楠梓區、新竹竹北市和台中太平區漲幅超過9成，拿下前3位。進一步觀察這10個行政區過去1年房價漲幅，最高的則是新北三峽區和桃園龜山區，漲幅最高達18%。

根據永慶房產集團統計近5年七都各行政區中古屋平均單價，彙整出10大漲幅最劇烈行政區。其中，高雄楠梓、新竹竹北、台中太平，房價漲幅超過9成最劇烈。前10行政區5年價漲都超過5成。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台積電設廠，吸引上下游供應商和大量工程師遷入，增加當地購房需求，「高雄楠梓區的中古屋單價從2020年第一季的每坪12.7萬元，漲至2024年第一季的24.9萬元，幾乎翻倍。」

而台中太平區是唯一未受台積電效應影響，但仍位居前五的行政區。陳金萍表示：「太平區因緊鄰北屯區，房價相對親民，加上台74線交流道和屯區捷運的建設規劃，區內重劃區預售屋的火熱買氣，也推升中古屋的交易熱度。」

進一步觀察近1年10個行政區的均價表現，新北三峽區和桃園龜山區位居前二，漲幅超過15%。

其中，三峽區近1年漲價18.1%最多。陳金萍解釋，由於雙北蛋黃區房價持續攀高，使基期較低的三峽區受益明顯，區域內以北大特區為交易熱點，加上捷運三鶯線預計2025年通車，吸引不少首購族和換屋族搶進。