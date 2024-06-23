盤點南部高鐵站　太保勇士手刀上車房價5年漲1.8倍

▲高鐵區域房市擁有軌道經濟優勢，近年嘉義、台南、左營3站，房價均出現大幅飆漲。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵區域房市擁有軌道經濟優勢，近年嘉義、台南、左營3站，房價均出現大幅飆漲，根據統計，嘉義站2019年房價還在個位數，2023年房價均價達27.9萬元，房價大漲1.8倍，太保勇士手刀上車，房價漲幅堪稱驚人。

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根據《樂屋網》統計南部3個高鐵站周邊房價，嘉義高鐵特區位於嘉義縣太保市，2019年房價還在個位數，2023年房價均價達27.9萬元，房價大漲1.8倍。而高雄左營站從台積電宣布來高雄設廠後，房價也出現大幅飆漲，目前也是南台灣房價最高的高鐵站，2023年均價達33.9萬元。

《樂屋網》調研中心經理洪安怡指出，雖然高鐵站選址多半不是當地最繁華或核心的地段，但重大的軌道建設本就是房市的不敗題材，隨著高鐵站旁周遭逐步開發，指標建商進駐，當地的房價扶搖直上。

尤其高鐵嘉義站區段最大利多就是周邊有多個產業園區，如嘉義科學園區、馬稠後產業園區的發展帶動，自從台積電宣布到嘉科設2座先進封裝廠後，讓該區又受到高度矚目。

儘管日前台積電在整地階段時，發現疑似遺跡，台積電也表示將配合主管機關規定進行後續相關程序，不過南科管理局證實，已接獲台積電先蓋第2座廠（P2）的計畫，整體建廠進度維持不變，對房市的影響也有限。

▲南部高鐵站周遭近5年房價。（ETtoday製表）

洪安怡指出，原本當地大樓、華廈交易量，每年僅數十件，到了2021年開始，房市交易呈現大噴發，一下子突破400件，太保勇士瘋狂上車，連帶房價也大幅飆升，近5年漲幅相當驚人，甚至在地人也驚呼看不懂房價。

大高雄建築公會理事長洪光佐分析，南部近年受惠台積電議題，房市表現相當不錯，以前嘉義太保只有故宮南院，房市沉寂多年，現在房價一飛沖天。

連左營站位居北高雄核心，房價漲幅都低於太保，洪光佐說：「不過若和高鐵新竹站、台中站相較，南部房價基期仍是相對較低，只是因南部長期薪資所得不高，房價所得比出現相對壓力。」

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